अग्निवीरों का उपयोग आपदा प्रबंधन कार्यों में हो सकेगा : राज्यपाल
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद अता हसनैन ने अग्निवीरों के अनुशासन और कौशल का उपयोग आपदा प्रबंधन में करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने अग्निकांड जैसी आपात स्थितियों में उनकी भूमिका को उजागर किया। बिहार लोक भवन में होने वाली बैठक में अग्निवीरों के पुनर्वास एवं सार्थक समायोजन पर चर्चा की गई।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने कहा है कि अग्निवीरों के अनुशासन, प्रशिक्षण एवं कौशल का उपयोग आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों में हो सकेगा। विशेषकर अग्निकांड जैसी आपात स्थितियों से निपटने तथा विद्यालयों, होटलों एवं अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा और आपदा पूर्व तैयारी आदि में इनकी भूमिका हो सकती है। राज्यपाल की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार लोक भवन में अग्निवीरों की सेवा अवधि पूरी होने के बाद उनके सम्मानजनक पुनर्वास एवं सार्थक समायोजन के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्माइल एंड शो अप फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से ‘प्रोजेक्ट अवतार’ पर एक प्रस्तुति दी गई।
बैठक में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, बिहार सरकार के अधिकारियों, कमांडेंट जनरल, होम गार्ड एवं अग्निशमन सेवाएं, बिहार तथा बिहार लोक भवन के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान अग्निवीरों के लिए स्थायी एवं सम्मानजनक अवसरों के सृजन पर विचार-विमर्श किया। सभी ने राष्ट्र निर्माण में अग्निवीरों के अनुशासन, कौशल और नेतृत्व क्षमता का सर्वात्तम उपयोग सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
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