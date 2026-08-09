फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण करने वाला आरोपी जेल में ही काटेगा सजा

केंद्रीय कारागार बरेली में बंद कैदी दिलबाग सिंह उर्फ मिट्ठू की समय से पहले रिहाई नहीं होगी। राज्यपाल ने उसकी दया याचिका की संस्तुति को अस्वीकार कर दिया है। शासन ने इस संबंध में जेल प्रशासन को अवगत करा दिया है। शासन के उप सचिव कमलेश कुमार की ओर से पांच अगस्त को पुलिस महानिदेशक व महानिरीक्षक कारागार एवं सुधार सेवाएं को भेजे पत्र में यह जानकारी दी गई है। पत्र में बताया गया कि दिलबाग सिंह उर्फ मिट्ठू शाहजहांपुर जिले के थाना बंडा क्षेत्र के लुकमानपुर खेड़ा का रहने वाला है। दिलबाग सिंह ने छह साथियों के साथ मिलकर पांच लाख रुपये की फिरौती के लिए आठ साल के सतनाम सिंह का अपहरण किया था।

इस मामले में उसके खिलाफ अपहरण समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पीलीभीत की अदालत ने 31 जुलाई 2006 को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर सजा को 20 साल के कठोर कारावास में बदल दिया गया।उसके खिलाफ दो अन्य मुकदमे भी चल रहे हैं। इनमें एक मुकदमा शाहजहांपुर के थाना परौर और दूसरा पीलीभीत के थाना जहानाबाद में दर्ज है। दोनों मामलों में जमानत होने की बात शासन के पत्र में कही गई है। शासन ने माना कि आठ साल के बच्चे का पांच लाख रुपये की फिरौती के लिए अपहरण गंभीर और जघन्य अपराध था। ऐसे मामले में समय से पहले रिहाई से समाज में न्याय व्यवस्था को लेकर गलत संदेश जाने की आशंका जताई गई है।