हस्तकरघा उत्पादों को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं : राज्यपाल
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आमलोगों से अपील की कि वे हस्तकरघा के उत्पादों को अपनी जीवनशैली में शामिल करें। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकता है। कार्यक्रम में बुनकरों की समस्याओं और सरकार एवं उद्योग जगत के सहयोग की आवश्यकता पर चर्चा की गई।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आमलोगों से अपील की कि हस्तकरघा से बने उत्पादों को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं। यदि हमारी नई पीढ़ी इस क्षेत्र से जुड़ेगी तो हस्तकरघा उद्योग नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वे वीवर्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूडीआरओ) की ओर से शुक्रवार को माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आयोजित 13वें राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उन लाखों बुनकरों की श्रमशीलता एवं आत्म सम्मान को नमन करने का अवसर है, जिन्होंने सदियों से सांस्कृतिक पहचान को अपने हाथों से बुना है। हमारे देश में हस्तकरघा केवल वस्त्र निर्माण का माध्यम नहीं, बल्कि यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हमें विश्वास है कि शैक्षणिक संस्थान, उद्योग जगत, स्वयंसेवी संगठन तथा सरकार मिलकर बुनकरों के लिए ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करेंगे कि इससे परंपरागत उद्योग और मजबूत बनेगा। विशेष रूप से महिलाएं एवं ग्रामीण युवाओं के लिए हस्तकरघा क्षेत्र आत्म निर्भरता का प्रबल माध्यम बन सकता है। यह खुशी की बात है कि जनजातीय और ग्रामीण परंपरा में हस्तकरघा और हस्तशिल्प की समृद्ध विरासत विद्यमान है। झारखंड का तसर सिल्क अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता हेतु पूरे देश में विशेष पहचान रखता है। आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिक तकनीक, डिजाइन और विपणन और डिजिटल माध्यमों से जोड़कर इन उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए डिजाइन, नवाचार, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, ई-कॉमर्स, ब्रांडिंग, कौशल उन्नयन में युवाओं की भागीदारी भी आवश्यक है。
बुनकर पूंजी, तकनीक व डिजाइनिंग के अभाव से जूझ रहे : मनोज
खादी ग्रामोद्योग आयोग के पूर्व सदस्य मनोज कुमार सिंह ने बताया कि हस्तकरघा से जुड़े बुनकर पूंजी, तकनीक एवं डिजाइनिंग का अभाव और बाजार तक सुगम पहुंच जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस वजह से बुनकर धीरे-धीरे इस पेशे को छोड़ रहे हैं। जमीन और हुनर छोड़ने का दर्द किसान और बुनकर को है, लेकिन इस क्षेत्र में काम करते हुए जब जीवन यापन भी मुश्किल होने लगा तो वे पलायन को मजबूर हुए।
सरकार एवं उद्योग जगत मिलकर विकसित करें : ठाकुर
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस के संपर्क प्रमुख अनिल ठाकुर ने कहा कि आज हस्तकरघा से जुड़े बुनकरों के हुनर को प्रोत्साहित करना है। सरकार एवं उद्योग जगत मिलकर इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना को विकसित करें और ई कॉमर्स के माध्यम से देश दुनिया में हस्तकरघा के उत्पादों को पहुंचाएं। इससे पूर्व कार्यक्रम में विषय प्रवेश करते हुये डब्ल्यूडीआरओ के अध्यक्ष विजय भारती ने कहा कि हमारा संगठन देश भर में बुनकर विकास और हस्तकरघा क्षेत्र के उत्थान में लगा है। पिछले 15 वर्ष से पूर्व कपड़ा मंत्री संतोष कुमार गंगवार का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहा है। संस्था अपने सीमित संसाधनों द्वारा बुनकरों को प्रशिक्षण देने और उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के काम कर रही है। श्रम मंत्रालय बोर्ड के पूर्व सदस्य आनंद साहू ने स्वागत भाषण दिया, मंच संचालन विजय भारती एवं धन्यवाद ज्ञापन स्वर्णरेखा विकास ट्रस्ट के ट्रस्टी आशुतोष राय ने किया। मंच पर कारोबारी दीपक पटेल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल ने हस्तकरघा कारीगरों बलराम पात्रो, मंगल पात्रो, अमित मोदक, अनिता मैत्रे और बिलाय तांती को सम्मानित किया।
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