हस्तकरघा उत्पादों को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं : राज्यपाल

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आमलोगों से अपील की कि हस्तकरघा से बने उत्पादों को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं। यदि हमारी नई पीढ़ी इस क्षेत्र से जुड़ेगी तो हस्तकरघा उद्योग नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वे वीवर्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूडीआरओ) की ओर से शुक्रवार को माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आयोजित 13वें राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उन लाखों बुनकरों की श्रमशीलता एवं आत्म सम्मान को नमन करने का अवसर है, जिन्होंने सदियों से सांस्कृतिक पहचान को अपने हाथों से बुना है। हमारे देश में हस्तकरघा केवल वस्त्र निर्माण का माध्यम नहीं, बल्कि यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हमें विश्वास है कि शैक्षणिक संस्थान, उद्योग जगत, स्वयंसेवी संगठन तथा सरकार मिलकर बुनकरों के लिए ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करेंगे कि इससे परंपरागत उद्योग और मजबूत बनेगा। विशेष रूप से महिलाएं एवं ग्रामीण युवाओं के लिए हस्तकरघा क्षेत्र आत्म निर्भरता का प्रबल माध्यम बन सकता है। यह खुशी की बात है कि जनजातीय और ग्रामीण परंपरा में हस्तकरघा और हस्तशिल्प की समृद्ध विरासत विद्यमान है। झारखंड का तसर सिल्क अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता हेतु पूरे देश में विशेष पहचान रखता है। आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिक तकनीक, डिजाइन और विपणन और डिजिटल माध्यमों से जोड़कर इन उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए डिजाइन, नवाचार, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, ई-कॉमर्स, ब्रांडिंग, कौशल उन्नयन में युवाओं की भागीदारी भी आवश्यक है。