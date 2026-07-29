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लम्भुआ स्टेशन होकर लखनऊ के लिए रवाना हुईं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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लम्भुआ, संवाददाता। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बेगपुरा एक्सप्रेस से वाराणसी से लखनऊ की यात्रा की। स्टेशन पर ट्रेन ने सात मिनट रुका, जहां सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। इस यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत का संदेश देना था। यात्रा के बाद सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई।

लम्भुआ स्टेशन होकर लखनऊ के लिए रवाना हुईं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

लम्भुआ, संवाददाता। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बुधवार को वाराणसी से वापस लखनऊ लौटीं, इस यात्रा को उन्होंने बेगपुरा एक्सप्रेस से पूरा किया, लखनऊ जाने के दौरान बेगमपुरा एक्सेप्रस लम्भुआ रेलवे स्टेशन पर करीब सात मिनट रूकी रही, इस दौरान प्लेटफॉर्म से लेकर स्टेशन के इंट्री गेट तक सुरक्षा के प्रबंधक किए गए थे। सात मिनट हॉल्ट के बाद बेगमपुरा एक्सप्रेस लंभुआ से लखनऊ के लिए रवाना हुईं। स्टेशन पर ट्रेन के सात मिनट तक रुके रहने पर उस बोगी के सामने फोर्स की भरमार रही, जिसमें राज्यपाल आनंदी बेल पटेल मौजूद थी, इसके अलावा स्टेशन परिसर के साथ साथ आसपास भी सुरक्षा के कड़े इंतेजाम किए गए थे।

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सुरक्षा व्यवस्था में लंभुआ पुलिस के साथ आरपीएफ और जीआरपी की टीम तैनात रही। एसडीएम प्रीति जैन,सीओ ऋतिक कपूर और कोतवाली प्रभारी धीरज कुमार सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद रहे। राज्यपाल के सकुशल प्रस्थान के बाद सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई। सोमवार को भी महामहिम राज्यपाल बेगमपुरा एक्सप्रेस से ही जौनपुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने गई थीं। ट्रेन से यात्रा कर राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत का संदेश देने का काम की।

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