चुनौतियों को अवसर में बदलने का विकसित करें साहस : आनंदीबेन

महाराजा सुहेलदेव विवि के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि चुनौतियों से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें अवसर में बदलने का साहस विकसित करे

आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि चुनौतियों से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें अवसर में बदलने का साहस विकसित करें। जीवन में सफलता का आधार केवल प्रतिभा नहीं है, बल्कि अनुशासन, सत्यनिष्ठा, परिश्रम और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति है। मंगलवार को जहानागंज के आजमबांध में स्थित महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में तीसरे दीक्षांत समारोह में बोल रही थीं। समारोह में उन्होंने विश्वविद्यालय के 20 छात्र-छात्राओं को कुलाधिपति और 68 को कुलपति पदक प्रदान किया। 14 विद्यार्थियों ने कुलाधिपति और कुलपति दोनों मेडल प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका विकास भी वहीं रुक जाता है। इसलिए स्वयं को आजीवन विद्यार्थी बनाए रखें। तकनीक जितनी शक्तिशाली है, उतनी जिम्मेदारी भी मांगती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग सदैव नैतिकता, पारदर्शिता और मानवीय मूल्यों के साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा नशामुक्त, स्वस्थ और अनुशासित जीवन अपनाएं। योग, खेल, सकारात्मक चिंतन और आत्म-संयम जीवन को सफल बनाते हैं। डिजिटल माध्यमों का विवेकपूर्ण उपयोग करें और असत्य सूचनाओं, साइबर अपराध तथा डिजिटल व्यसन से स्वयं को दूर रखें। राज्यपाल ने कहा कि एचपीवी वैक्सीन से एक भी बेटी वंचित नहीं रहनी चाहिए। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों एवं जिला प्रशासन के सहयोग से एक ही दिन में एक करोड़ बेटियों को एचपीवी वैक्सीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में 73,793 आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधायुक्त बनाया जा चुका है। बेहतर संसाधनों के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है। समय पर आना, बैठना, भोजन करना, खेलना और सीखना जैसी गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

विश्वविद्यालय का महत्व राज्यपाल ने कहा कि यह विश्वविद्यालय वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव के नाम पर स्थापित है। उनका जीवन राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक अस्मिता, साहस, संगठन और जनकल्याण का अनुपम उदाहरण है। एक ही व्यक्ति में इतने गुण हों, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। उनके आदर्श हमें बताते हैं कि जब समाज अपने मूल्यों और संस्कृति के प्रति सजग रहता है, तब वह प्रत्येक चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है।

महान विभूतियों के बारे में विद्यार्थियों को बताएं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों का संबंध किसी न किसी महान व्यक्तित्व, स्वतंत्रता सेनानी अथवा शिक्षाविद् से जुड़ा हुआ है। इस बार मैंने सभी विश्वविद्यालयों से कहा है कि आपके विश्वविद्यालय जिस महान व्यक्तित्व के नाम से जुड़े हों, उनके संबंध में उपलब्ध पुस्तकों को पहले अपनी लाइब्रेरी में रखें एवं बच्चों को प्रेरित करिए कि वे उन पुस्तकों को पढ़ें। महान विभूतियों के जीवन की कई ऐसी घटनाएं होंगी, जो हमें प्रेरणा देती होंगी। उन्होंने समाज को क्या-क्या दिया, इस पर भाषण, लेखन एवं अन्य गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। जहां वे रहते थे, यदि वह स्थान आसपास हो तो बच्चों को वहाँ ले जाकर दिखाया जाए कि वे कहां रहते थे, कैसे रहते थे और उनके परिवार के सदस्यों से भी बच्चों को परिचित कराया जाए। ये सभी गतिविधियां पूरे वर्ष चलनी चाहिए। तभी यह पता चलेगा कि जिस विश्वविद्यालय के भवन में हम बैठे हैं और जिन वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भवनों का नामकरण किया गया है, उन्होंने समाज के लिए क्या कार्य किए थे। किसी का नाम ऐसे ही नहीं दिया जाता है, उन्होंने कुछ करके दिखाया है, तभी वर्षों तक लोग उनके कार्यों को याद करते हैं। हमें उन्हें पहचानना, समझना और उनके कार्यों से प्रेरणा लेना चाहिए। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों को भी यही कार्य करना चाहिए।

डिजी लॉकर पर अपलोड की गईं 63,084 उपाधियां राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह में 63,084 उपाधियां डिजी लॉकर पर अपलोड की गई हैं। इनमें 42,724 छात्राएं और 20,360 छात्र शामिल हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां निरंतर आगे बढ़ रही हैं और कुल उपाधियों में उनकी भागीदारी लगभग दो-तिहाई है। मैंने विश्वविद्यालय को एक और कार्य दिया है, आपका पूरा परिसर, चाहे महाविद्यालय का परिसर हो या विश्वविद्यालय का परिसर, दोपहर दो-तीन बजे के बाद खाली हो जाता है। कम से कम एक भवन में ऐसे युवाओं के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और जो कुछ नया सीखना चाहते हैं। कम से कम 100 बच्चों को एकत्र करके उनसे पूछा जाए कि वे क्या सीखना चाहते हैं। उन्हें दो-तीन महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाए और विश्वविद्यालय की ओर से प्रमाण-पत्र दिया जाए। जब यह प्रमाण-पत्र लेकर लोग कहीं रोजगार के लिए जाएंगे तो उनकी योग्यता बढ़ेगी और उन्हें बेहतर वेतन मिल सकता है। लोगों को ऐसे प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता है। इसलिए रोजगारपरक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। एक बार पढ़ाई कर लेने के बाद यह मत समझिए कि शिक्षा समाप्त हो गई। देखिए, मैंने भी एक बार तय किया कि मुझे एमएड करना है। उस समय मैं स्कूल में सेवा करती थी। मैंने शनिवार और रविवार को विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहां दो वर्ष तक पढ़ाई पूर्ण की। मुझे इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पढ़ना आवश्यक है। निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, पढ़ाई कभी समाप्त नहीं होती।

पं. हरिप्रसाद चौरसिया की उपस्थिति गौरव का विषय उन्होंने कहा कि आज यहां विख्यात बांसुरी वादक भारतीय शास्त्रीय संगीत के अप्रतिम साधक एवं पद्म विभूषण पं. हरिप्रसाद चौरसिया की उपस्थिति हमारे लिए गौरव का विषय है। अपनी अद्भुत साधना, समर्पण और संगीत के माध्यम से आपने भारतीय संस्कृति को विश्वभर में नई पहचान दिलाई है। आपका जीवन इस बात का सशक्त उदाहरण है कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और उत्कृष्टता का संकल्प साधक को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकता है। आपकी उपस्थिति विद्यार्थियों को अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए सदैव प्रेरित करती रहेगी।

प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगा विश्वविद्यालय राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित केंद्रीय पुस्तकालय तथा स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना प्रशंसनीय पहल है। पिछली बार जब मैं यहांआई थी, तब इन व्यवस्थाओं को देखा था। मैं इन सभी सकारात्मक पहल के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की सराहना करती हूं और आशा करती हूं कि विश्वविद्यालय भविष्य में भी आधुनिक सुविधाओं, सुशासन, पारदर्शिता और विद्यार्थी-केंद्रित व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए निरंतर प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगा। भारत विश्व के अग्रणी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभर रहा है। नवाचार, उद्यमिता और प्रौद्योगिकी आधारित समाधान देश के विकास को नई गति दे रहे हैं। हमारा संविधान हमें अधिकारों के साथ-साथ मूल कर्तव्यों का भी बोध कराता है। राष्ट्रीय एकता, महिला सम्मान, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक समरसता और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। मुझे विश्वास है कि आप इन मूल्यों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे।

जो सीखेगा, वही आगे बढ़ेगा और जीतेगा जब-जब बदलाव का दौर आता है, तब-तब उसके साथ चुनौतियां भी आती हैं और नए अवसर भी जन्म लेते हैं। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं और ज्ञान के नए आयाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बीच एक सत्य कभी नहीं बदलता, जो सीखेगा, वही आगे बढ़ेगा और जीतेगा। याद रखिए, जो व्यक्ति नई चुनौतियों से घबराता नहीं है, बल्कि उनके नए समाधान खोजने का साहस रखता है, उसके लिए हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। चुनौतियों को अवसर में बदल दीजिए। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि अपनी सीखने की क्षमता को कभी समाप्त मत होने दीजिए। डिग्री प्राप्त करने के साथ अपनी शिक्षा को समाप्त मत समझिए। जीवन स्वयं एक विश्वविद्यालय है और हर दिन हमें कुछ नया सीखने का अवसर देता है। सवाल पूछिए, जिज्ञासु बनिए, लेकिन सवाल पूछकर रुक मत जाइए। अपने प्रश्नों के उत्तर खोजिए, समस्याओं के समाधान खोजिए और यदि समाधान उपलब्ध नहीं है, तो नया समाधान बनाने का साहस रखिए। किसी के साथ तुलना मत करिए। आपकी गुणवत्ता, आपकी ताकत और आपकी क्षमता अलग है और उनकी अलग। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखिए, अपने प्रयासों को ईमानदारी से निरंतर जारी रखिए और अपनी प्रगति को दूसरों के पैमाने से नहीं, बल्कि अपने कल के प्रदर्शन से मापिए। दूसरों से तुलना आपको परेशान कर सकती है, लेकिन स्वयं से प्रतियोगिता आपको बेहतर बना सकती है। इसलिए स्वयं से प्रतियोगिता करिए.

शिक्षा को ज्ञान से, ज्ञान को कौशल से और कौशल को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा राज्यपाल ने कहा कि आज हम ऐसे कालखंड के साक्षी हैं, जिसने भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा, नई दृष्टि और नया आत्मविश्वास प्रदान किया है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस कालखंड में शिक्षा को ज्ञान से, ज्ञान को कौशल से और कौशल को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का कार्य किया गया है। इस अवधि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने शिक्षा जगत में एक नए युग का सूत्रपात किया है। इस नीति ने विद्यार्थियों को विषयों की सीमाओं से मुक्त कर बहुविषयक अध्ययन, नवाचार, अनुसंधान और कौशल विकास के नए अवसर प्रदान किए हैं। अब शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि प्रयोगशालाओं, उद्योगों, स्टार्टअप और समाज के साथ जुड़कर अधिक व्यापक और जीवनोपयोगी बनी है।

शिक्षा कक्षा-कक्षों की चहारदीवारी तक नहीं, विद्यार्थी की हथेली तक पहुंची आनंदीबेन ने कहा कि डिजिटल क्रांति ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। स्वयं, दीक्षा, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसी पहलों ने ज्ञान को भौगोलिक सीमाओं से मुक्त कर दिया है, आप इनका उपयोग करिए। अब शिक्षा केवल कक्षा-कक्षों की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी की हथेली तक पहुँच चुकी है। पिछले 12 वर्षों की विकास यात्रा पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि भारत ने अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। देश का सकल घरेलू उत्पाद उल्लेखनीय रूप से दोगुना हुआ है, हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हुई है और विश्वविद्यालयों की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई है। भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है तथा विश्व की प्रमुख तीव्र गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में चौथा स्थान प्राप्त कर चुका है। यह पिछले 12 वर्षों में हुआ है। सोचिए, किस प्रकार हुआ होगा। जनसहयोग, शिक्षाविदों का सहयोग, शोधकर्ताओं का सहयोग और सरकार के कर्मचारियों का सहयोग, ये सभी मिलकर काम करते हैं, तभी परिणाम ऐसा मिलता है। यह विकास करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक भी है। लगभग 25 करोड़ नागरिक गरीबी से बाहर आए हैं। प्रत्येक परिवार तक बैंकिंग सेवाएं पहुंची हैं। इसी वजह से राज्य सरकार या केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते के माध्यम से मिल जाता है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है।

ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसके साथ चरित्र जुड़ा हो राज्यपाल ने कहा कि आज दुनिया को उनकी डिग्रियों, तकनीकी दक्षता और नवाचारों की आवश्यकता है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यकता नैतिक मूल्यों, मानवीय संवेदनशीलता और सुदृढ़ चरित्र की है। ज्ञान तभी सार्थक होता है, जब उसके साथ चरित्र जुड़ा हो और सफलता तभी स्थायी होती है, जब उसके साथ संस्कार जुड़े हों। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी मातृभाषा पर गर्व करने, भारतीय संस्कृति का सम्मान करने, माता-पिता, गुरुजनों एवं राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ रहने तथा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से सदैव जुड़े रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक समय था, जब भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेशों की ओर देखते थे, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब पूरी दुनिया भारतीय शिक्षा व्यवस्था की ओर आशा और विश्वास के साथ देख रही है तथा भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। राज्यपाल ने कहा कि जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करें, लेकिन सफलता के साथ विनम्रता भी बनाए रखें। डिग्री व्यक्ति को पहचान दिलाती है, जबकि उसका चरित्र उसे सम्मान दिलाता है।

विश्वविद्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी को सराहा विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए पांच गांवों के कंपोजिट विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के बीच चित्रकला, भाषण, कहानी, पोस्टर प्रदर्शनी में श्रेष्ठ चयनित प्रतिभागियों की कलाकृतियों को स्टाल में प्रदर्शित किया गया था। राज्यपाल ने छात्र-छात्राओं की मेधा की सराहना करते हुए मंच पर बुलाकर उन्हें अपने हाथों से प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला अफजाई की।

इनकी रही उपस्थिति मंडलायुक्त विवेक, डीआईजी सुनील कुमार सिंह, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार, कुलसचिव अमृतलाल, सीडीओ आजमगढ़ राकेश कुमार पटेल, सीडीओ मऊ विवेक कुमार श्रीवास्तव, एसपी सिटी मधुवन कुमार सिंह, एसपी ग्रामीण चिराग जैन, सीआरओ संजीव ओझा, सीएमओ डॉ. एनआर वर्मा, एसपी ट्रैफिक पंकज श्रीवास्तव, परीक्षा नियंत्रक आनंद कुमार, मीडिया प्रभारी डॉ. प्रवेश सिंह मौजूद रहे।