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खामियों को दुरुस्त करने के लिए तीन महीने का समय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने धीमी प्रगति और खामियों पर नाराज़गी जताई। उन्होंने अग्निशमन, हॉस्टल की स्थिति और सफाई के मुद्दों का जिक्र किया और तीन महीने के भीतर सुधार की मांग की। उन्होंने कुलपति के प्रयासों की सराहना की और आवास खाली कराने का आदेश दिया।

खामियों को दुरुस्त करने के लिए तीन महीने का समय

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंच से संबोधन के दौरान राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सख्त रुख भी दिखाया। उन्होंने विश्वविद्यालय में निर्माण संबंधी कार्यों की सराहना तो की, मगर ढुलमुल रवैये और धीमी रफ्तार पर नाराजगी भी जाहिर की। कहा कि खामियों को हर हाल में तीन महीने में दुरुस्त करें। राज्यपाल ने संबोधन के बाद खामियों की लिस्ट खोली। परिसर में अग्निशमन, हॉस्टलों की हालत, सफाई, महिला छात्रावास के हाल आदि पर सवाल उठाए। ताली बजा रहे आचार्यों को बीच में ही रोक दिया। कहा कि प्रधानमंत्री ने जब परिसर को हाथ में लिया तब इसका कायाकल्प हुआ।

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इससे पहले आप सबने प्रयास क्यों नहीं किया। हालांकि उन्होंने कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा के प्रयासों की सराहना की। कहा कि परिसर में रिटायर होने के बाद भी लोग आवासों पर कब्जा कर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पांच नाम मुझे दीजिए और जल्द से जल्द इन आवासों को खाली कराइए। राज्यपाल ने उच्च शिक्षामंत्री योगेंद्र उपाध्याय से मंच से ही कहा कि विभाग के बजट से विश्वविद्यालय के भवनों और अन्य कार्यों को दुरुस्त कराएं।

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