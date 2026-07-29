विनीत राय हत्याकांड एक और आरोपी गिरफ्तार

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गाजीपुर के आचार्य पुष्कर कृष्ण शास्त्री को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। उनकी शिक्षा काशी में हुई और परिवार में खुशी का माहौल है। उन्हें उनके परिश्रम और संस्कृत शिक्षा के प्रति समर्पण का फल मिला है।
गाजीपुर। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के आचार्य (परास्नातक) पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर गाजीपुर निवासी आचार्य पुष्कर कृष्ण शास्त्री को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। यह उपलब्धि उनके परिश्रम, लगन और संस्कृत शिक्षा के प्रति समर्पण का परिणाम है। पुष्कर कृष्ण शास्त्री मूल रूप से सिखड़ी, तहसील जखनियां के निवासी हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी में हुई और शास्त्री और आचार्य की पढ़ाई संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से पूरी हुई। उनके पिता शशिकांत तिवारी कृषक और माता ममता तिवारी गृहिणी हैं। सफलता पर परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बड़े भाई प्रतीक तिवारी ने इसे त्याग, परिश्रम और समर्पण का फल बताया।
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