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सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वालों से होनी चाहिए वसूली : राज्यपाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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र्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वालों से वसूली होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर कड़ाई जरूरी है। यह कार्रवाई नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति का बचाव है। जहानागंज के

सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वालों से होनी चाहिए वसूली : राज्यपाल

आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आंदोलन हो, लेकिन सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वालों से वसूली होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर कड़ाई जरूरी है। यह कार्रवाई नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति का बचाव है। वह मंगलवार को जहानागंज के आजमबांध में स्थित महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में तीसरे दीक्षांत समारोह में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि गुजरात में पहले दंगा होता था तो बसें जलाई जाती थीं। भवन तोड़े जाते थे। उनमें आग लगा दी जाती थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने तय किया सरकारी संपत्ति तोड़ने और जलाने पर इसकी वसूली आरोपियों से की जाएगी।

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उन्होंने पूरी कड़ाई के साथ इसे लागू किया। जिसके बाद इस तरह की घटनाओं पर रोक लग गई। सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण जरूरी है। आप आंदोलन के नाम पर बार-बार सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। आखिर कितनी बार सरकार बनवाएगी। छोटी चीज के लिए भवन जलाएंगे तो बच्चे कहां जाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि बदलाव के दौर के साथ चुनौतियां भी आती हैं। चुनौतियों से घबराने की नहीं बल्कि उन्हें अवसर में बदलने की जरूरत है।

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