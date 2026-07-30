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बदतले माहौल में जीएसटी अफसरों का अपडेट रहना जरूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में राज्य कर विभाग ने खनन और बीमा क्षेत्र में कर अनुपालन सुधारने के लिए कार्यशाला आयोजित की। अधिकारियों को नए कर नियमों, जांच प्रक्रियाओं और वित्तीय दस्तावेजों के विश्लेषण से अवगत कराया गया। कार्यशाला का उद्देश्य पारदर्शी और प्रभावी कर प्रशासन को सुनिश्चित करना था।

बदतले माहौल में जीएसटी अफसरों का अपडेट रहना जरूरी

कानपुर, प्रमुख संवाददाता राज्य कर विभाग ने खनन और बीमा क्षेत्र में कर अनुपालन, जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में अधिकारियों को इन क्षेत्रों से जुड़े कर प्रावधानों, लेखा परीक्षा प्रक्रिया और वित्तीय दस्तावेजों के विश्लेषण की बारीकियों से अवगत कराया।अपर आयुक्त ग्रेड-एक, सान्या छाबड़ा ने कहा कि बदलते कारोबारी माहौल में अधिकारियों को नए कर नियमों और जांच तकनीकों से अपडेट रहना जरूरी है, जिससे पारदर्शी और प्रभावी कर प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके। विशेषज्ञों ने खनन और बीमा क्षेत्र के विधिक प्रावधानों, तुलना पत्र, लाभ-हानि खाते, नकदी प्रवाह विवरण और कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट (फॉर्म 3सीडी) के विश्लेषण पर विस्तार से जानकारी दी।

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साथ ही करदाता प्रोफाइलिंग, जोखिम संकेतकों की पहचान, लेखापरीक्षा की तैयारी, रिपोर्ट लेखन और वास्तविक मामलों के अध्ययन के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया।

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