त्योहारी सीजन से पहले सरकार बाजार में उतारेगी प्याज

सरकार प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सितंबर से अपने बफर स्टॉक से प्याज बाजार में उतारेगी। इसका उद्देश्य नई खरीफ फसल के आने से पहले सप्लाई बढ़ाकर कीमतों को कंट्रोल करना है। त्योहारों के दौरान प्याज की मांग बढ़ती है, और इस कदम से खाद्य महंगाई को रोकने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली, एजेंसी। त्योहारों और शादी-ब्याह के मौसम में प्याज की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार सितंबर से अपने बफर स्टॉक (सरकारी भंडार) से चरणबद्ध तरीके से प्याज बाजार में उतारेगी। इसका मकसद नई खरीफ फसल के बाजार में पर्याप्त मात्रा में आने से पहले आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित रखना है। सरकार का यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब देश के कई हिस्सों में प्याज की खुदरा कीमत 50 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच चुकी है। हालांकि, पूरे देश में औसत खुदरा कीमत अभी संकट के स्तर तक नहीं पहुंची है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, दुर्गा पूजा से लेकर दिसंबर के अंत तक त्योहारों और शादी-ब्याह के कारण प्याज की मांग बढ़ जाती है। इस दौरान बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकारी भंडार से प्याज निकाला जाएगा। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि बाजार में अतिरिक्त प्याज उतारने से जमाखोरी और सट्टेबाजी पर रोक लगेगी, प्रमुख शहरों में आपूर्ति बेहतर होगी और खाद्य महंगाई को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी。

प्याज की नई खरीफ फसल आमतौर पर नई खरीफ प्याज की आवक नवंबर से शुरू होती है, जबकि दिसंबर में इसमें तेजी आती है। तब तक बाजार मुख्य रूप से रबी सीजन के भंडारित प्याज पर निर्भर रहता है। इसी वजह से सितंबर और अक्टूबर में आपूर्ति कम पड़ने पर कीमतें बढ़ने लगती हैं। सरकार ने इस साल दो लाख टन प्याज बफर स्टॉक के लिए खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 4 जुलाई को खरीद मूल्य 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था, यानी इसमें करीब 13 फीसदी की बढ़ोतरी की गई।

औसत कीमत में बढ़ोतरी उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार, 18 जुलाई तक देश में प्याज की औसत खुदरा कीमत 34.51 रुपये प्रति किलो थी। यह पिछले साल के 28.25 रुपये की तुलना में 22.2 फीसदी और एक महीने पहले के 27.39 रुपये की तुलना में 26 फीसदी अधिक है। थोक बाजार में भी तेजी देखने को मिली है। प्याज का औसत थोक भाव 2,716.21 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया, जो एक साल पहले के 2,225.67 रुपये की तुलना में 22 फीसदी और एक महीने पहले के 2,084.83 रुपये की तुलना में 30.3 फीसदी अधिक है।