दिव्यांगों को सर्जरी के बाद मिलेगी स्पीच थिरेपी की सुविधा

-शल्य चिकित्सा अनुदान समिति की बैठक में हुए कई निर्णय लखनऊ, विशेष

कोक्लियर इंप्लांट सर्जरी के बाद लाभार्थियों को सरकारी स्पीच थिरैपी की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। इस संबंध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह निर्देश गुरुवार को विधानसभा स्थित सरकारी कार्यालय में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की शल्य चिकित्सा अनुदान समिति की बैठक में दिए।

बैठक की जानकारी बैठक में मंत्री को बताया गया कि कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए 340 आवेदन प्राप्त हुऐ हैं, जिनमें से 200 के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। बाकियों को भी लाभान्वित करने के लिए और धनराशि की आवश्यकता होगी। इसका शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि धनराशि शीघ्र मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्राप्त होने वाले कुछ और आवेदनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

स्पीच थिरैपी का महत्व बताया गया कि कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बाद स्पीच थिरैपी बहुत आवश्यक है। शल्य चिकित्सा पर सरकार 5 से 6 लाख रुपये खर्च करती है और सर्जरी के बाद स्पीच थिरैपी न होने पर लाभार्थी को वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि स्पीच थिरैपी हर मण्डल या जनपद स्तर पर स्थित अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। इस पर मंत्री ने प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह को निर्देश दिये कि ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जाए जिससे कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बाद उन लाभार्थियों को वहीं पर स्पीच थिरैपी की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। प्रमुख सचिव ने बताया कि डीडीआरसी मण्डल स्तर पर स्थापित होने पर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। कश्यप ने कहा कि प्रत्येक कमिश्नरी में कम से कम एक अस्पताल पैनल में ऐसा हो जहां यह सुविधा उपलब्ध हो।