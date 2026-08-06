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प्रोफेशनल ब्लड डोनर पर शिकंजा, ब्लड बैंकों में लगेगी बायोमैट्रिक मशीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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सरकार ने खून बेचने वाले पेशेवर रक्तदाताओं पर रोक लगाने के लिए बायोमैट्रिक सत्यापन की तैयारी शुरू की है। अब सरकारी ब्लड बैंकों में रक्तदान करने वाले हर डोनर का आधार कार्ड से बायोमैट्रिक मिलान किया जाएगा। यह कदम रक्तदान में पारदर्शिता और खून के काले कारोबार को रोकने के लिए उठाया जा रहा है।

प्रोफेशनल ब्लड डोनर पर शिकंजा, ब्लड बैंकों में लगेगी बायोमैट्रिक मशीन

खून बेचने वाले पेशेवर रक्तदाताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। अब राजकीय ब्लड बैंकों में रक्तदान करने वाले प्रत्येक डोनर का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए सभी सरकारी ब्लड बैंकों में बायोमैट्रिक मशीनें लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। आधार कार्ड से बायोमैट्रिक मिलान के बाद ही किसी व्यक्ति का रक्त लिया जाएगा। अभी तक ब्लड बैंकों में रक्तदान के दौरान डोनर का नाम, पता और अन्य सामान्य जानकारी दर्ज कर रक्त लिया जाता है। ऐसे में खून के सौदागर पेशेवर रक्तदाताओं से भी अलग-अलग नाम या पहचान के सहारे ब्लड खरीदते हैं। पहले ऐसी कई घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं और मुकदमा तक दर्ज हुआ है।

अब खून बेचने वाले पेशेवर रक्तदाताओं की पहचान, खून के काले कारोबार पर रोक लगाने के लिए शासन ने कवायद शुरू की है। राजकीय अस्पतालों में बायोमैट्रिक मशीन लगाई जाएगी। सत्यापन के माध्यम से यह भी पता चल सकेगा कि संबंधित व्यक्ति ने हाल ही में कहीं और रक्तदान तो नहीं किया है। इससे निर्धारित अंतराल से पहले बार-बार रक्तदान करने वालों पर रोक लगेगी और ब्लड बैंकों में पारदर्शिता बढ़ेगी।

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