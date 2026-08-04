राज्यभर में ग्रामीण हाट के लिए 203 स्थलों का चयन हुआ

जीविका दीदियों के बनाए उत्पाद अब एक ही स्थान पर मिलेंगे। इसके लिए राज्यभर में 203 स्थलों का चयन किया गया है। इन स्थानों पर हाट का निर्माण करने को लेकर नालंदा समेत कुछ अन्य जिलों से अंतिम स्तर पर प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। मंगलवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जीविका एवं वीबी-जीरामजी योजना की समीक्षा की। मंत्री ने निर्देश दिया कि इन ग्रामीण हाटों में जीविका दीदियों के उत्पादों की बिक्री और विपणन एक ही छत के नीचे होगा। जीविका दीदी के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को दिये जाने वाले पोशाक की आपूर्ति निरंतर बनी रहे।

इसमें किसी रूप में कमी नहीं हो। इन हाट बाजारों में भंडारण कक्ष, दुकानें, बिक्री के लिए शेड युक्त चबूतरा, शौचालय तथा आधुनिक सुविधाओं से युक्त कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर मॉडल डीपीआर भी तैयार हो चुका है। जल्द ही चिह्नित स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए नाबार्ड से भी सहयोग लिया जा रहा है। बैठक में यह बात सामने आई कि ग्रामीण हाटों के निर्माण के लिए सबसे पहले नालंदा जिले से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मंत्री ने पदाधिकारियों को इस पर तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिए और अन्य जिलों से प्रस्ताव ना मिलने भी समीक्षा करने को कहा। मंत्री ने कहा कि जीविका दीदियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इस दिशा में बकरी पालन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसमें जमुनापारी नस्ल की बकरी पालन को बढ़ावा देना शामिल है। यह नस्ल अच्छी मात्रा में दूध देती है और इसका मांस भी काफी लोकप्रिय है। पश्चिम चंपारण क्षेत्र में इसकी काफी मांग है। बकरी पालन को रोजगार के रूप में स्थापित करने के लिए चंपारण से लेकर बांका, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद और कैमूर आदि जिलों में प्रोडक्शन ग्रुप बनाकर महिलाओं को इससे जोड़ा जाएगा। बैठक में ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव पंकज कुमार, जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।