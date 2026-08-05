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बेटियों की शादी में मंडप सजाएगा पंचायत प्रशासन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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बेटियों की शादी के लिए पंचायत सरकार द्वारा मंडप भवन का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में 24 पंचायतों में 50 लाख रुपये की लागत से मंडप भवन बनेगा। इस भवन में दो बड़े हॉल, छोटे हॉल और शौचालय, बाथरूम की व्यवस्था होगी। यह सरकारी मंडप निर्माण प्राइवेट विवाह हॉल पर निर्भरता समाप्त करेगा।

बेटियों की शादी में मंडप सजाएगा पंचायत प्रशासन

बेटियों की शादी में मंडप सजाएगा पंचायत प्रशासन पंचायतों में 50 लाख रुपये की लागत से बनेगा मंडप भवन भवन के लिए 24 पंचायतों का किया गया है चयन फोटो: मंडप भवन: विवाह मंडप भवन का मॉडल। बिहारशरीफ, निज प्रतिनिधि। बेटियों की शादी के लिए अब मंडप पंचायत सरकार सजाएगी। पंचायतों में मुख्यमंत्री विवाह मंडप भवन का निर्माण किया जायेगा।

ये भी पढ़ें:केरपा पंचायत में बनेगा कन्या विवाह मंडप, 50 लाख से होगा निर्माण

पहला चरण

पहले चरण में 24 पंचायतों में मंडप का निर्माण होना है। इसके लिए जगह का चयन कर लिया गया है। इसके निर्माण पर 50 लाख रुपये खर्च किये जाएंगे। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए चयनित पंचायतों को पांच-पांच लाख रुपये दिये गये हैं। भवन निर्माण की जिम्मेवारी पंचायत के मुखिया को दी गयी है। पहले चरण में भवन निर्माण के लिए राजगीर में बरनौसा, गौगौर, सिलाव की माहुरी, नानंद, बराकर, घोस्तावां, परवलपुर में अलावां, बिहारशरीफ में मुरौरा, तिउरी, तेतरावां, सरमेरा के ससौर, धनुकी, करायपरसुराय के बेरथू, डियावां, मकरौता, करायपरसुराय, अस्थावां के महमदपुर नूरसराय के बड़ारा, नीरपुर, नगरनौसा के कछियावां, रहुई के अंबा, इतासंग, भदवा और हिलसा के योगीपुर में जमीन का चयन किया गया है।

भवन की विशेषताएँ

दो मंजिला होगा भवन: पंचायत राज से बनने वाला विवाह मंडप भवन दो मंजिला होगा। भवन के लिए 13 हजार 200 स्क्वायर फीट में जमीन निर्धारित की गयी है। निर्धारित जमीन में वाहनों की पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। भवन के उपरी व निचले तले पर दो बड़े हॉल होंगे। इसके साथ ही छोटे-छोटे दो हॉल और कई कमरे होंगे। हॉल से कमरे में शौचालय, बाथरूम अटैच होगा। पेयजल के लिए बोरिंग तो होगा ही पानी स्टॉक करने के लिए वाटर टंकी भी होगी। साथ ही आरओ भी लगेगा।

सरकारी मंडप का महत्व

प्राइवेट विवाह भवन पर निर्भरता समाप्त: पंचायत स्तर पर सरकारी विवाह मंडप भवन होने से बेटियों के पिता को प्राईवेट मैरेज हॉल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। प्राईवेट भवन के मालिक विवाह के लिए दो से लेकर पांच लाख रुपये तक लेते हैं। सरकारी भवन में जगह मिलने से गरीब परिवार के लोगों को राशि की बचत होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मंडप भवन का निर्माण निजी मंडप पर निर्भरता को समाप्त करेगा?
हाँ, सरकारी विवाह मंडप भवन होने से बेटियों के पिता को प्राईवेट मैरेज हॉल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
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