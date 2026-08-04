नीट-पीजी: दाखिले की मौजूदा व्यवस्था में खामियों का पता लगाने के लिए सरकार कराएगी आडिट

केंद्र सरकार ने नीट-पीजी के जरिए स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले की मौजूदा व्यवस्था में खामियों का पता लगाने के लिए एक व्यापक आडिट करने की योजना बनाई है। इसके लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशाक की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति ने 8 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश प्राप्त किया है।

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता केंद्र सरकार ने नीट-पीजी के जरिए स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले की मौजूदा व्यवस्था में खामियों का पता लगाने के लिए पूरे तंत्र का व्यापक आडिट करने जा रही है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी देते हुए कहा कि आडिट का तौर तरीका तय करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशाक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

आडिट की प्रक्रिया जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी है। सरकार की ओर से पीठ को बताया गया कि नीट-पीजी के जरिए दाखिले की मौजूदा व्यवस्था का व्यापक आडिट करने किया जाएगा और इसका तरीका तय करने के मकसद से डीजीएचएस की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सरकार ने नीट-पीजी 2025 के लिए परसेंटाइल कट-ऑफ में कमी के खिलाफ दाखिल याचिकओं पर सुनवाई के दौरान पीठ को यह जानकारी दी है। सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ से कहा कि ‘सक्षम अधिकारियों से मिले मौखिक निर्देश के अनुसार, सरकार ने 23 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर ‌उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसमें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक समेत 12 सदस्य हैं।’ उन्होंने पीठ से कहा कि समिति का काम नीट पीजी के जरिए दाखिले की की मौजूदा व्यवस्था का आंतरिक ऑडिट का तरीका तय करना, मौजूदा व्यवस्था में कमियों की पहचान करना और उनके लिए लागू करने योग्य और व्यावहारिक समाधान खोजना है।

समिति की रिपोर्ट इसके बाद पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भाटी द्वारा दी गई इस जानकारी को अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए ‌समिति को ‌8 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति में नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी से सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस बात की जांच करेगा कि क्या नीट-पीजी 2025-26 के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स में भारी कमी से पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हालांकि केंद्र सरकार का यह कहना सही था कि नीट पीजी एमबीबीएस में एंट्री के लिए नहीं है और उम्मीदवार पहले से ही डॉक्टर हैं, फिर भी कोर्ट कट-ऑफ कम करने के असर पर विचार करना चाहेगा।

याचिकाकर्ताओं का दावा सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन, डॉ. सौरव कुमार, डॉ. लक्ष्य मित्तल और डॉ. आकाश सोनी की ओर से दाखिल याचिकओं पर विचार कर रही है। याचिका में दावा किया गया है कि कट-ऑफ में कमी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा के 13 जनवरी के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसके तहत नीट-पीजी 2025-2026 की काउंसलिंग के तीसरे राउंड के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग परसेंटाइल कट-ऑफ को कम कर दिया गया था।