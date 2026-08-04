नीट-पीजी दाखिला व्यवस्था का ऑडिट कराएगी सरकार

केंद्र सरकार ने नीट-पीजी के जरिए स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले की मौजूदा व्यवस्था में खामियों का पता लगाने के लिए पूरे तंत्र का व्यापक ऑडिट करने जा रही है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी देते हुए कहा कि ऑडिट का तौर तरीका तय करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशाक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ से कहा कि सरकार ने 23 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर ‌उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

इसमें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक समेत 12 सदस्य हैं। उन्होंने पीठ से कहा कि समिति का काम नीट पीजी के जरिए दाखिले की मौजूदा व्यवस्था का आंतरिक ऑडिट का तरीका तय करना, मौजूदा व्यवस्था में कमियों की पहचान करना और उनके लिए लागू करने योग्य और व्यावहारिक समाधान खोजना है। इसके बाद पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भाटी द्वारा दी गई इस जानकारी को अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए ‌समिति को ‌8 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति में नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी से सदस्यों को शामिल किया जा सकता है।सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन, डॉ. सौरव कुमार, डॉ. लक्ष्य मित्तल और डॉ. आकाश सोनी की ओर से दाखिल याचिकओं पर विचार कर रही है। याचिका में दावा किया गया है कि कट-ऑफ में कमी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा के 13 जनवरी के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसके तहत नीट-पीजी 2025-2026 की काउंसलिंग के तीसरे राउंड के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग परसेंटाइल कट-ऑफ को कम कर दिया गया था।