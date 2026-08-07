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आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर दो हजार अस्पताल सूची से बाहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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-सरकार ने 1200 से अधिक अस्पताल निलंबित किए -केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा

आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर दो हजार अस्पताल सूची से बाहर

नई दिल्ली, एजेंसी। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में नियमों के उल्लंघन पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि 31 मई 2026 तक 2,359 अस्पतालों को योजना की सूची से हटाया गया है। साथ ही 1,200 से अधिक अस्पतालों को निलंबित किया गया। इसके अलावा 29 एफआईआर दर्ज कराई गईं और अस्पतालों पर 328.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

नियमों का उल्लंघन

नड्डा ने लिखित जवाब में बताया कि योजना में धोखाधड़ी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की नेशनल एंटी-फ्रॉड यूनिट संदिग्ध दावों की पहचान के चार घंटे के भीतर अनधिकृत बिलिंग, डुप्लीकेट एंट्री, बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए इलाज के लिए एआई और मशीन लर्निंग आधारित स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल करती है।

पैसों की बचत

31 जुलाई तक पौने सात सौ करोड़ की बचत.....

संदिग्ध दावों की भुगतान से पहले जांच की जाती है और फर्जी पाए जाने वाले दावों का भुगतान रोक दिया जाता है। मंत्री के मुताबिक, इस व्यवस्था से 31 जुलाई 2026 तक 676.14 करोड़ रुपये की बचत हुई है। नियम तोड़ने वाले अस्पतालों पर निलंबन और सूची से हटाने के साथ जुर्माना और एफआईआर जैसी कार्रवाई भी की जाती है।

आयुष्मान कार्ड की संख्या

चार करोड़ नए आयुष्मान कार्ड बने...

नड्डा ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में पात्र लाभार्थियों के 3.75 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इस दौरान 2.74 करोड़ अस्पताल में भर्त के मामलों को मंजूरी दी गई और 5,074 अस्पतालों को योजना की सूची में शामिल किया गया। केंद्र ने योजना के संचालन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 8,438.27 करोड़ रुपये जारी किए। उन्होंने कहा कि धनराशि जारी करना मांग और राज्यों की ओर से दिए गए उपयोग प्रमाणपत्र तथा जरूरतों पर निर्भर करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में कितने अस्पतालों को निलंबित किया?
सरकार ने 1,200 से अधिक अस्पतालों को निलंबित किया।
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