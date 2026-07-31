बेतिया राज की भूमि का गजट जारी, 60 दिन में दावा नहीं तो गई जमीन

पूर्वी चंपारण जिले के बेतिया राज के 7194.56 एकड़ सरकारी जमीन पर जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। अवैध कब्जा करने वालों को 60 दिन का समय दिया गया है। समय के भीतर वैध कागज नहीं दिखाने पर जमीन सरकार के कब्जे में चली जाएगी।

मोतिहारी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पूर्वी चंपारण जिले में बेतिया राज की 7194.56 एकड़ सरकारी जमीन को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला ले लिया है। शुक्रवार को इस जमीन का गजट प्रकाशन कर दिया गया। अब इस जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को सिर्फ 60 दिन का समय दिया गया है। तय समय में वैध कागज नहीं दिखाने पर जमीन सीधे सरकार के कब्जे में चली जाएगी।

बाजार मूल्यांकन समिति का गठन आठ सदस्यीय समिति तय करेगी कीमत: प्रशासन ने जमीन का बाजार मूल्यांकन करने के लिए 8 सदस्यीय बाजार मूल्यांकन समिति का भी गठन कर दिया है। इस समिति में डीएम, एडीएम राजस्व, जिला अवर निबंधक, नगर आयुक्त, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता, संबंधित सीओ, संबंधित अवर निबंधक को कमेटी में शामिल किया गया है।

दावा आपत्ति दाखिल करने की प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर दावा आपत्ति कर सकेंगे दाखिल: सरकार ने यह व्यवस्था बनाई है कि जो व्यक्ति बेतिया राज की भूमि या संपत्ति पर लंबे समय से वैध रूप से काबिज हैं, उन्हें कुछ शर्तें पूरी करने पर पूर्ण स्वामित्व दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति के बेतिया राज संपत्ति घोषित होने पर आपत्ति है, तो वह अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद 60 दिनों के भीतर एडीएम कार्यालय के समक्ष अपनी आपत्ति दाखिल करा सकते हैं।

सुनवाई की प्रक्रिया सुनवाई के दौरान कागज की होगी मांग: दावा आपति में सुनवाई के दौरान दस्तावेज मांगा जा सकता है, स्थल निरीक्षण हो सकता है। 60 दिनों में कोई आपत्ति नहीं आती या आपत्ति खारिज हो जाती है तो डीएम संबंधित संपत्ति पर सरकारी कब्जा लेने की कार्रवाई कर सकते हैं। तय समय के बाद मामले पर सुनवाई नहीं होगी।