Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेतिया राज की भूमि का गजट जारी, 60 दिन में दावा नहीं तो गई जमीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
Follow us on Google News
share

पूर्वी चंपारण जिले के बेतिया राज के 7194.56 एकड़ सरकारी जमीन पर जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। अवैध कब्जा करने वालों को 60 दिन का समय दिया गया है। समय के भीतर वैध कागज नहीं दिखाने पर जमीन सरकार के कब्जे में चली जाएगी।

बेतिया राज की भूमि का गजट जारी, 60 दिन में दावा नहीं तो गई जमीन

मोतिहारी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पूर्वी चंपारण जिले में बेतिया राज की 7194.56 एकड़ सरकारी जमीन को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला ले लिया है। शुक्रवार को इस जमीन का गजट प्रकाशन कर दिया गया। अब इस जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को सिर्फ 60 दिन का समय दिया गया है। तय समय में वैध कागज नहीं दिखाने पर जमीन सीधे सरकार के कब्जे में चली जाएगी।

ये भी पढ़ें:Bagaha News: जीएमसीएच की भूमि पर अतिक्रमण

बाजार मूल्यांकन समिति का गठन

आठ सदस्यीय समिति तय करेगी कीमत: प्रशासन ने जमीन का बाजार मूल्यांकन करने के लिए 8 सदस्यीय बाजार मूल्यांकन समिति का भी गठन कर दिया है। इस समिति में डीएम, एडीएम राजस्व, जिला अवर निबंधक, नगर आयुक्त, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता, संबंधित सीओ, संबंधित अवर निबंधक को कमेटी में शामिल किया गया है।

दावा आपत्ति दाखिल करने की प्रक्रिया

60 दिनों के भीतर दावा आपत्ति कर सकेंगे दाखिल: सरकार ने यह व्यवस्था बनाई है कि जो व्यक्ति बेतिया राज की भूमि या संपत्ति पर लंबे समय से वैध रूप से काबिज हैं, उन्हें कुछ शर्तें पूरी करने पर पूर्ण स्वामित्व दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति के बेतिया राज संपत्ति घोषित होने पर आपत्ति है, तो वह अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद 60 दिनों के भीतर एडीएम कार्यालय के समक्ष अपनी आपत्ति दाखिल करा सकते हैं।

सुनवाई की प्रक्रिया

सुनवाई के दौरान कागज की होगी मांग: दावा आपति में सुनवाई के दौरान दस्तावेज मांगा जा सकता है, स्थल निरीक्षण हो सकता है। 60 दिनों में कोई आपत्ति नहीं आती या आपत्ति खारिज हो जाती है तो डीएम संबंधित संपत्ति पर सरकारी कब्जा लेने की कार्रवाई कर सकते हैं। तय समय के बाद मामले पर सुनवाई नहीं होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या जिले में सरकारी जमीन का गजट प्रकाशन कर दिया गया है?
हाँ, जिले में बेतिया राज की 7194.56 एकड़ सरकारी जमीन का गजट प्रकाशन कर दिया गया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Motihari Latest News Motihari News Land अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।