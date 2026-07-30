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निजी आईटीआई की होगी जांच,

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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सरकार ने निजी आईटीआई में कागजों पर चलने की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारियों को जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया है। लखनऊ के प्रशिक्षण निदेशालय ने प्रधानाचार्यों को भी जांच करने के आदेश दिए हैं और 15 दिनों में कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है।

निजी आईटीआई की होगी जांच,

निजी आईटीआई के कागजों में ही चलने की शिकायत को शासन ने गंभीरता से लिया है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने प्रदेश के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे संस्थानों के खिलाफ समिति गठित कर शिकायत सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने को कहा है। वहीं, लखनऊ स्थित प्रशिक्षण निदेशालय के निदेशक ने भी आईटीआई के प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर ऐसे संस्थानों के जांच किए जाने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाही कर 15 दिनों में अवगत कराने को कहा गया है।

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