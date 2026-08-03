नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि केंद्र ने वर्ष 2018 में दिल्ली में आंबेडकर मेमोरियल बनाने पर 122.87 करोड़ रुपये खर्च किए। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय ने मूर्तियां और स्मारक नहीं बनाए हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई अन्य मूर्तियों और स्मारकों का विवरण एनेक्सर-1 में दिया गया है। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में आंबेडकर मेमोरियल (2018) बनाने पर 122.87 करोड़ रुपये, गुजरात के नवसारी जिले के दांडी में राष्ट्रीय दांडी स्मारक परिसर (2019) बनाने पर 59 करोड़ रुपये, तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक (2017-18) को बनाने पर 41.34 करोड़ रुपये, नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में बीआर आंबेडकर की प्रतिमा के लिए एक प्लेटफॉर्म (2024) पर 7.89 लाख रुपये, सुप्रीम कोर्ट परिसर में आंबेडकर की प्रतिमा पर 14.56 लाख रुपये और दिल्ली के हौज खास में वेद व्यास की मूर्ति पर 1.95 लाख रुपये खर्च किए गए।