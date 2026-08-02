बच्चे तारों-ग्रहों के जान रहे रहस्य, सीख रहे रोबोटिक्स एआईअब सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई आधुनिक होती जा रही है। पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में एस्

तारों-ग्रहों के जान रहे रहस्य, सीख रहे रोबोटिक्स एआई

फर्रुखाबाद, संवाददाता। अब सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई आधुनिक होती जा रही है। पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में एस्ट्रोनॉमी रोबोटिक लैब से बच्चे तारों-ग्रहों की जानकारी के साथ रोबोटिक एआई सीख रहे हैं। इससे बच्चों में अभी से विज्ञान की ओर रुझान बढ़ेगा। जिले के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय झसी में एस्ट्रोनॉमी रोबोटिक लैब संचालित कर दी गई है। इस लैब में बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने, बायोस्कोप के जरिए तारे देखना, ब्रह्मांड से जुड़े मॉडल्स पर काम करना सिखाया जा रहा है। एस्ट्रोनॉमी रोबोटिक लैब से प्रथमिक स्तर से ही बच्चों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषयों से जोड़ना है जिससे बच्चों की तकनीकी समझ विकसित होगी। बताया जा रहा है बच्चे भी लैब में रुचि दिखा रहे हैं उनको अंतरिक्ष तारों-ग्रहों आदि की जानकारी मिल रही है और बच्चों को किताबों की अपेक्षा इससे जल्दी समझ आ रहा है। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि अभी एक पीएमश्री कंपोजिट विद्यालय में लैब स्थापित की गई है। आगे सात और विद्यालयों में लैब स्थापित होंगी。

बच्चों की बदलेगी किस्मत सरकारी स्कूल अब वह सरकारी स्कूल नहीं रहे है। सरकारी स्कूलों में वह सब धीरे धीरे उपलब्ध हो रहा है जो कानवेंट स्कूलों में भी नहीं है। लैब से एआई और रोबोटिक्स सीखकर बच्चों में अभी से वैज्ञानिक बनने की जिज्ञासा जागेगी और सरकारी स्कूल से निकलने के बाद जब यही बच्चे आगे की पढ़ाई करेंगे तो इसको इससे लाभ होगा। आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे विषय सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहे, बल्कि ये आने वाले समय के जरूरी स्किल्स बन चुके हैं इसलिए लैब बच्चों को नई दिशा देने का काम करेगी।

यह है इसमें खास इस लैब में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रॉनॉमी की पढ़ाई से लेकर रोबोट बनाने की ट्रेनिंग तक दी जाएगी। बच्चे यह सीख सकेंगे कि एआई कैसे काम करता है। रोबोट कैसे बनाए जाते हैं। कंप्यूटर कैसे इंसानी सोच की नकल कर सकता है। इसके अलावा सौरमंडल, ग्रहों की जानकारी भी आधुनिक उपकरणों के ज़रिए बच्चों को दी जा रही है।

ग्रामीण बच्चों के लिए भी वरदान बनेगी लैब पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में स्थापित की गई एस्ट्रोनॉमी रोबोटिक लैब से ग्रामीण और सामान्य परिवारों के बच्चों को नई राह निकलेगी। ऐसे में जो बच्चे निजी स्कूलों की महंगी लैबों तक नहीं पहुंच सकते है उन्हें अब सरकारी स्कूल में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आज के समय में बच्चों को जरूरत है।

सता कंपोजिट विद्यालयों में और बनेगी लैब जिले में यूं तो 13 पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय हैं। लेकिन अभी कक्षा एक से आठ वाले पीएम श्री विद्यालयों में ही एस्ट्रोनॉमी रोबोटिक लैब बनेंगी। जिले में 7 ऐसे पीएम श्री कम्पोजिट विद्यालय हैं।

लैब में यह होंगे उपकरण - टेलीस्कोप

- सौरमंडल माडल

- एआर और वीआर हेडसेट

- प्रोग्रामेबल रोबोट किट

- माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड

- सेंसर

- एलईडी

- थ्री डी प्रिंटर

- 01 पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में बनी लैब

- 06 और विद्यालयों में बनेंगी लैब

- 300 बच्चे हैं उस विद्यालय जहां बनी है लैब