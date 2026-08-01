15 अगस्त तक विद्यालयों में तैयार होगी बैंड और संगीत टीमें 15 अगस्त तक विद्यालयों में तैयार होगी बैंड और संगीत टीमें 15 अगस्त तक विद्यालयों में तैयार ह

कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिले के सरकारी विद्यालयों में अब पढ़ाई के साथ-साथ संगीत और बैंड की गूंज भी सुनाई देगी। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में उपलब्ध कराए गए वाद्ययंत्रों और बैंड उपकरणों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नई कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत जिला स्तर पर प्रशिक्षित संगीत शिक्षकों की टीम बनाई जाएगी, जो विद्यालयों के शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर सांस्कृतिक गतिविधियों को नई पहचान देगी। इसका उद्देश्य विद्यालयों में छिपी प्रतिभाओं को मंच देना और जिला स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों व कला उत्सवों में स्थानीय छात्रों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है। सनद रहे कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले के प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा प्रखंडों में स्थापित सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) को विभिन्न प्रकार के वाद्ययंत्र, बैंड उपकरण, बैंड ड्रेस, जूते, मोजे और हैट उपलब्ध कराए गए हैं। अब इन संसाधनों का नियमित उपयोग हो, इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में नोडल शिक्षक अथवा संगीत शिक्षक नामित किए जाएंगे। उनकी जिम्मेदारी उपकरणों का सुरक्षित रख-रखाव, विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिलाना और नियमित अभ्यास सुनिश्चित करना होगी.

छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग संगीत समूह गठित शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं के अलग-अलग संगीत समूह गठित करने का निर्णय लिया है। यही समूह राष्ट्रीय पर्व, सरकारी समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कला उत्सवों में विद्यालय और जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला स्तर पर भी चयनित छात्र-छात्राओं का विशेष संगीत दल तैयार किया जाएगा, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को व्यापक मंच मिल सके। पूरी व्यवस्था के अनुश्रवण के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं जिला स्तर पर छह से सात अनुभवी संगीत शिक्षकों का एक विशेष समूह गठित किया गया है। यह टीम पांच अगस्त तक दो दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करेगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से सीआरसी, प्रखंड और विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग ने 15 अगस्त तक सभी विद्यालयों में प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है, ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रशिक्षित छात्र-छात्राएं अपनी प्रस्तुति दे सकें.

वर्जन विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए वाद्ययंत्र केवल सजावट के लिए नहीं हैं, बल्कि बच्चों की प्रतिभा निखारने का माध्यम हैं। सभी विद्यालयों में संगीत समूहों का गठन कराया जा रहा है और शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारा प्रयास है कि कटिहार के सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करें.

राहुल चन्द्र चौधरी, डीईओ, कटिहार