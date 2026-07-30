सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा डिजिटल भविष्य का पाठ

जिन स्कूलों में कंप्यूटर लैब उपलब्ध हैं, वहां पहले चरण में शुरू होगी ट्रेनिंग, शिक्षकों को पहले ही दिया जा चुका है प्रशिक्षण

गुरुग्राम, साक्षी रावत। जिस शहर की पहचान देश की साइबर सिटी और आईटी हब के रूप में होती है, अब वहीं के सरकारी स्कूलों के बच्चे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। निजी स्कूलों के बाद अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी भविष्य की तकनीक से जोड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। शिक्षा विभाग 1 अगस्त से कक्षा 5वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एआई आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों को केवल तकनीक से परिचित कराना नहीं, बल्कि उन्हें आने वाले समय की पढ़ाई, रोजगार और डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करना है। पहले चरण में यह कार्यक्रम गुरुग्राम के उन सरकारी स्कूलों में लागू होगा, जहां कंप्यूटर लैब और डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं। विभाग का मानना है कि आज के समय में एआई केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, उद्योग और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में बच्चों को स्कूली स्तर पर इसकी बुनियादी जानकारी देना समय की मांग है। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को एआई क्या है, इसका सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग कैसे किया जाए, पढ़ाई, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन और रचनात्मक कार्यों में एआई की मदद कैसे ली जा सकती है, इसकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही डिजिटल सुरक्षा, गलत सूचना से बचाव, गोपनीयता और नैतिक उपयोग जैसे विषयों पर भी विशेष जोर रहेगा.

योजना की खास बातें इस योजना की खास बात यह है कि विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने से पहले संबंधित शिक्षकों को एआई टूल्स का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पिछले करीब एक महीने से शिक्षक इन डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई आधारित टूल्स का अभ्यास कर रहे हैं, ताकि बच्चों को आसान और व्यावहारिक तरीके से नई तकनीक समझा सकें.

भविष्य की संभावनाएं गुरुग्राम में देश और दुनिया की सैकड़ों आईटी कंपनियां, स्टार्टअप और तकनीकी संस्थान कार्यरत हैं। यहां हर साल हजारों युवाओं को डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में रोजगार मिलता है। ऐसे में शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी शुरुआती स्तर पर एआई से जोड़ना भविष्य में उनके लिए नए अवसर खोल सकता है। इससे सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी वही तकनीकी समझ मिलेगी, जो अब तक अधिकतर निजी स्कूलों तक सीमित मानी जाती थी.

विस्तार की योजना शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि पहले चरण का परिणाम बेहतर रहा तो आने वाले समय में इस पहल का विस्तार अन्य सरकारी स्कूलों तक भी किया जाएगा। इससे सरकारी शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल लर्निंग को और मजबूती मिलेगी तथा विद्यार्थियों में नवाचार, रचनात्मक सोच और तकनीकी दक्षता विकसित होगी.

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यह सीखेंगे विद्यार्थी:

- एआई और डिजिटल टूल्स का परिचय

- पढ़ाई और प्रोजेक्ट में एआई का उपयोग

- सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक तरीके से एआई का इस्तेमाल

- रचनात्मक सोच, समस्या समाधान और तार्किक क्षमता का विकास

- भविष्य में कोडिंग, डेटा साइंस और तकनीकी करियर की शुरुआती समझ