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अब गांव की हर गली होगी डिजिटल पहचान के साथ गूगल मैप पर मिलेगा घर तक का रास्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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अब गांव की हर गली होगी डिजिटल पहचान के साथ गूगल मैप पर मिलेगा घर तक का रास्ता अब गांव की हर गली होगी डिजिटल पहचान के साथ गूगल मैप पर मिलेगा घर तक का र

अब गांव की हर गली होगी डिजिटल पहचान के साथ गूगल मैप पर मिलेगा घर तक का रास्ता

कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। ग्रामीण इलाकों में किसी गांव या घर तक पहुंचने के लिए अब लोगों को बार-बार रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में गांव की सड़कें, गलियां और संपर्क पथ भी गूगल मैप पर आसानी से खोजे जा सकेंगे। केंद्र सरकार की ग्राम मानचित्र योजना के तहत पंचायतों का विस्तृत डिजिटल मानचित्र तैयार किया जा रहा है, जिससे गांवों की हर सड़क, सार्वजनिक संपत्ति और विकास कार्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज होंगे। इससे कटिहार जिले की 231 पंचायतों में भी विकास योजनाओं की निगरानी अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित हो सकेगी। नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण भारत में पहली बार इंट्रा-विलेज रोड कोडिंग एंड ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत गांव की प्रत्येक सड़क, गली और संपर्क मार्ग को एक विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक यूनिक कोड और क्यूआर कोड दिया जाएगा। सड़क किनारे लगाए जाने वाले साइन बोर्ड पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करते ही संबंधित सड़क की लोकेशन, लंबाई, स्थिति और अन्य तकनीकी जानकारी मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगी。

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ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा

ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें खेत, पुल, तालाब, नहर, जलस्रोत, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, सरकारी भवन, आवास योजनाएं तथा अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों का भी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों को अपने गांव की अद्यतन जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होगी। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ विकास कार्यों की पारदर्शिता बढ़ाने में मिलेगा। अब पंचायतों में सड़क, नाली, भवन या अन्य परियोजनाओं की योजना केवल कागजी प्रस्तावों के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक भौगोलिक आंकड़ों और जरूरतों के अनुसार तैयार होगी। आम लोग भी अपने मोबाइल पर यह देख सकेंगे कि उनके गांव में कौन-कौन से विकास कार्य पूरे हुए हैं, किन योजनाओं पर काम चल रहा है और भविष्य में कौन-सी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

योजना के क्रियान्वयन में ड्रोन सर्वेक्षण

योजना के क्रियान्वयन में ड्रोन सर्वेक्षण, सैटेलाइट इमेजरी, भू-स्थानिक (जीआईएस) डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इससे पंचायतों को वास्तविक समय का डेटा मिलेगा, विकास योजनाओं की प्राथमिकता तय करने में आसानी होगी और संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ फर्जी रिपोर्टिंग तथा अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

वर्जन

ग्राम मानचित्र योजना के माध्यम से गांवों का विस्तृत डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गूगल मैप के जरिए घर और सड़क खोजने में आसानी होगी। एकीकृत भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म पर गांव की संपत्तियों और सुविधाओं का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इससे विकास योजनाओं की निगरानी अधिक पारदर्शी होगी, पंचायतों को सटीक आंकड़े मिलेंगे और आम नागरिक भी अपने गांव के विकास कार्यों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

योगेन्द्र प्रसाद, जिला पंचायतराज पउाधिकारी, कटिहार

सामान्य प्रश्न

ग्राम मानचित्र योजना का उद्देश्य क्या है?
ग्राम मानचित्र योजना का उद्देश्य पंचायतों का विस्तृत डिजिटल मानचित्र तैयार करना है जिससे गांवों की सड़कें, सार्वजनिक संपत्ति और विकास कार्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज हों।
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