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सुपौल : वीरपुर बराज देखने आते हैं पर्यटक, आसपास के स्थलों को भी करें विकसित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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सरकार द्वारा स्वावलंबी बनाने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सुपौल में निरीक्षण किया गया। डीडीसी इंद्रवीर कुमार और अनुमंडल पदाधिकारी विनय कुमार ने सीमावर्ती वीरपुर और भीम नगर का भ्रमण कर स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए। पर्यटन विकास के लिए जरूरी कदम उठाने पर जोर दिया गया।

सुपौल : वीरपुर बराज देखने आते हैं पर्यटक, आसपास के स्थलों को भी करें विकसित

सुपौल, वरीय संवाददाता। सीमावर्ती गांवों को विकसित करने एवं उन गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाते हुए स्वावलंबी बनाने को लेकर सरकार की ओर से संचालित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ने निरीक्षण किया। इस क्रम में डीडीसी इंद्रवीर कुमार तथा अनुमंडल पदाधिकारी वीरपुर विनय कुमार ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत वीरपुर एवं भीम नगर के सीमावर्ती इलाकों का भ्रमण किया। इन सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन के विकास के संबंध में किए जाने वाले कार्यों की संभावना को तलाशने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए स्थानीय पदाधिकारी एवं कर्मियों को निर्देश दिया गया।

पर्यटन विकास के उपाय

मौके पर डीडीसी ने कहा कि वीरपुर एवं आसपास के क्षेत्र में पर्यटक मूल रूप से वीरपुर बराज देखने आते हैं, लेकिन वीरपुर-भीमनगर के आसपास अन्य पर्यटक स्थलों को भी विकसित किये जाने की जरूरत है, ताकि पर्यटक वीरपुर में ठहरें और यहां के मनोरम मौसम एवं पर्यटक स्थल का भ्रमण कर सकें। डीडीसी ने निरीक्षण के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र के आसपास विभिन्न पर्यटन से संबंधित योजनाओं को चिह्नित करने के लिए बीडीओ व सीओ को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि व ग्रामीण के साथ भी संभावित योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। उप विकास आयुक्त ने आसपास की भूमि के संबंध में आवश्यक जानकारी ली। मौके पर उनके साथ एसएसबी के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को विकसित करना और वहां रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
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