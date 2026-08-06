Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

20 टीबी मरीजों को फूड बास्केट प्रदान करेगा चैंबर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

फोटो भागलपुर । भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी

20 टीबी मरीजों को फूड बास्केट प्रदान करेगा चैंबर

भागलपुर। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी मरीजों को उपचार अवधि में समुचित पोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम पूर्व बिहार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव पुनीत चौधरी से मुलाकात की। साथ ही 100 यक्ष्मा मरीजों को प्रोटीन युक्त फूड बास्केट प्रदान करने के लिए आग्रह किया। चैंबर के सचिव ने 20 मरीजों को फूड बास्केट प्रदान कर करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की। मौके पर जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. दीनानाथ, जिला कार्यक्रम प्रबंधक मणिभूषण झा, जिला लेखा प्रबंधक सोमेश झा और जितेंद्र प्रसाद थे।

ये भी पढ़ें:टीबी मुक्त भारत अभियान को मिल रहा जनसहयोग
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Bhagalpur
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।