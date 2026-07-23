असाधारण परिस्थितियों में जरूरत पड़ने पर हवाई किराए में हस्तक्षेप: सरकार
केंद्र सरकार ने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में हवाई किराए पर नियंत्रण नहीं है। हालांकि, असाधारण स्थितियों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। 78 रूटों पर किराए की निगरानी के लिए टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, विमानन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए निगरानी और अनुपालन सख्त किए गए हैं।
केंद्र सरकार का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में उसके द्वारा हवाई किराए को नियंत्रित नहीं किया जाता है। असाधारण परिस्थितियों में जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप किया जाता है। मौजूदा नियमों के हिसाब से एयरलाइंस अपने परिचालन खर्च, सेवा की गुणवत्ता और उचित मुनाफे को ध्यान में रखते हुए किराया तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। लोकसभा में लिखित सवाल के जवाब में नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने जानकारी दी कि वर्ष 1994 में एयर कॉरपोरेशन एक्ट समाप्त होने के बाद भारतीय विमानन क्षेत्र पूरी तरह उदार (डीरगुलेटेड) हो गया था। इसलिए एयरलाइंस अपनी व्यावसायिक और परिचालन जरूरतों के अनुसार किसी भी रूट पर उड़ान शुरू करने या बंद करने का फैसला कर सकती हैं। इसके साथ ही, देश में घरेलू हवाई किराए (एयरफेयर) पर आम तौर पर सरकार का कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। हालांकि सरकार प्रतिस्पर्धी और मजबूत विमानन व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे कि किसी एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी समस्या आने से देश की हवाई कनेक्टिविटी प्रभावित न हो। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और किसी भी कंपनी द्वारा प्रभुत्व के दुरुपयोग को रोकने का काम करता है。
कोरोना, महाकुंभ और पहलगाम घटना के समय किया हस्तक्षेप
सरकार ने जानकारी दी कि कोरोना महामारी, महाकुंभ, पहलगाम घटना और इंडिगो की उड़ानों में आई बड़ी परिचालन बाधाओं के दौरान सरकार ने क्षमता का पुनर्वितरण और अस्थाई किराया सीमा (फेयर कैप) जैसे कदम उठाए थे। इसके साथ ही, यात्रियों की शिकायतों के समाधान के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर सेवा पोर्टल पर हवाई किराए से जुड़ी शिकायतों के लिए अलग एयर फेयर मॉड्यूल शुरू किया है। इसके माध्यम से यात्री अत्यधिक किराया वसूले जाने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
78 रूटों के किराए की होती है निगरानी
सरकार ने बताया कि किराए में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डीजीसीए ने टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट (टीएमयू) बनाई है। यह यूनिट देश के 78 चयनित रूटों पर हर महीने एयरलाइंस की वेबसाइटों के आधार पर किराए की निगरानी करती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइंस घोषित किराया सीमा से बाहर किराया न वसूलें।
उड़ानों की निगरानी और सुरक्षा पर डीजीसी ने बढ़ाई सख्ती
एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि विमानन सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए डीजीसीए ने निगरानी और अनुपालन व्यवस्था को सख्त किया है। उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट, रात्रि निरीक्षण, रैंप निरीक्षण, स्पॉट चेक और विशेष सुरक्षा ऑडिट किए जा रहे हैं। डीजीसीए जल्द ही ईजीसीए पोर्टल शुरू कर रहा। इसके जरिए विमानन से जुड़ी घटनाओं की अनिवार्य रिपोर्ट ऑनलाइन जमा की जा सकेगी। इससे रिपोर्टिंग और उसकी प्रक्रिया पहले से अधिक तेज और प्रभावी होगी।
सामान्य प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें