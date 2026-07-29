वीबी जी रामजी योजना के तहत कार्य चयन का हुआ विस्तार

सरकार ने अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रबंधन के लिए बीवी जी रामजी योजना लागू की है, जिसके तहत भ्रष्टाचार और गड़बड़ी को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस योजना के तहत विभिन्न विकास कार्यों का विस्तार किया गया है, जिसमें पुस्तकालय, सामुदायिक पार्क, स्कूलों के लिए शौचालय, आदि शामिल हैं।

पेज तीन के लिए --------- बदलाव भ्रष्टाचार व गड़बड़ी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रबंधन के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण का निर्माण बक्सर, हमारे संवाददाता। मनरेगा को तब्दील करते हुए सरकार ने बीवी जी रामजी योजना लागू किया है। सरकार ने कई सुविधा प्रदान की है। इसके साथ ही इसमें भ्रष्टाचार व गड़बड़ी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया है। इसके साथ ही इसके तहत होने वाले कार्यों को विस्तारित किया है।

योजनाओं का संचालन ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव पंकज पाल ने भेजे पत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में विकसित भारत-रोजगार योजना और आजीविका के लिए गांरटी मिशन ग्रामीण योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत सैचुरेशन मोड में प्राथमिकता प्राप्त योजनाओं को चिन्हित कर करना है। इन्हें ग्राम पंचायत योजना में सम्मिलित करना है। चिन्हित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करना है। इस योजना के तहत पुस्तकालय सह उत्प्रेरण केंद्र का निर्माण, जीविका अंतर्गत जीविकोपार्जन योजना से अच्छादित प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक का पशु शेड, बकरी शेड, कुक्कुट शेड, शूकर शेड का निर्माण शामिल किया गया है। इसके साथ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रबंधन हेतू अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण, सामुदायिक उपयोग के लिए ग्राम पंचायत में ग्रामीण पार्क का निर्माण, ग्राम पंचायत में चैक डैम का निर्माण शामिल किया गया है।

प्रशिक्षण और विकास केंद्र सामुदायिक उपयोग हेतु विवाह मंडप का निर्माण, ग्राम पंचायत में परंपरागत और प्रस्तावित मुक्तिधाम में पौधारोपण के साथ कंटीलें तार की बाडबंदी, सामुदायिक उपयोग के लिए प्रशिक्षण सह कौशल विकास केंद्र भवन का निर्माण भी शामिल किया गया है। सरकारी विद्यालयों में चाहरदीवारी व रसोई शेड का निर्माण होगा सरकारी विद्यालयों में चाहरदीवारी व रसोई शेड का निर्माण शामिल किया गया है। सरकारी विद्यालयों में बालक व बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय का निर्माण, दिव्यांग छात्रों के अनुकुल शौचालय व रैंप का निर्माण भी शामिल किया गया है। इस संबंध में डीपीओ मनरेगा संदीप मौर्य ने बताया कि इसकी सूची जिले के सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को भेज दी गई है। उन्हें निर्देश दिया गया कि ग्राम सभा का आयोजन कर इन योजनाओं की स्वीकृत लें। इसके बाद विभागीय नियम के आलोक में कार्य प्रारंभ कराया जाए। जो भी मजदूर वीबी जी रामजी योजना के तहत जुड़े हुए है। उनका मास्टर रोल तैयार कर उन्हें रोजगार प्रदान कराया जाए। ताकि जिले में रूके विकास कार्य में तेजी आए।