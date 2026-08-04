जिम्मेदारों की अनदेखी से परिक्रमा मार्ग में फिर से हुआ अतिक्रमण
सावन माह में आ रहे श्रद्धालुओं को परिक्रमा लगाने में परेशानी हटवाने को ज्ञापन देते सभासद शंकर यादव। चित्रकूट, संवाददाता। भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगर
चित्रकूट, संवाददाता। भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट को चमकाने में सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है। धार्मिक स्थलों को तेजी से विकसित किया जा रहा है। लेकिन अतिक्रमणकारियों की वजह से धर्मनगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतें उठानी पड़ रही है। कई बार हटवाने के बावजूद कामदगिरि परिक्रमा मार्ग में दुकानदारों ने जगह-जगह कब्जा जमा लिया है। जिसके चलते सावन माह में आ रहे श्रद्धालु परिक्रमा लगाने के दौरान परेशान हो रहे है। सभासद ने इस समस्या से डीएम-एसपी को अवगत कराया है। सावन माह में रोजाना स्थानीय के अलावा दूसरे जनपदों से श्रद्धालु परिक्रमा लगाने पहुंच रहे है।
सुबह से शाम तक परिक्रमा मार्ग श्रद्धालुओं की भीड़ से भरा रहता है। लेकिन श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी से हुए अतिक्रमण के चलते दिक्कतें उठानी पड़ रही है। समाजसेवी सभासद शंकर यादव ने इस संबंध में डीएम पुलकित गर्ग व एसपी अरुण कुमार सिंह को ज्ञापन देकर अवगत कराया है। कहा कि परिक्रमा मार्ग में रामायण दर्शन के पास धार्मिक किताबें बेंचने के लिए एक दुकानदार ने परिक्रमा मार्ग पर कामदगिरि पर्वत की तरफ कब्जा कर रखा है। रामायण दर्शन की बाउंड्री के बगल में भी कई दुकानें अनाधिकृत तौर पर लगी है। यहां पर पानी की टंकी के सामने दुकान लगा ली गई है। इसी तरह भरत मिलाप मंदिर के समीप डंडा सरकार के पास पर्वत की तरफ परिक्रमा मार्ग में चाय की दुकान खोल दी गई है। इस तरह जगह-जगह दुकानदारों ने अतिक्रमण कर श्रद्धालुओं का निकलना मुश्किल कर दिया है। परिक्रमा मार्ग धीरे-धीरे सिमटता जा रहा है। हर अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिम्मेदार अधिकारी खानापूरी ही कर रहे है। मांग की कि परिक्रमा मार्ग से तत्काल अतिक्रमण हटवाया जाए। डीएम व एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने एसडीएम सदर, सीओ सिटी व नगर पालिका को तत्काल अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए है।
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