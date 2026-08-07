महेशपुर में पानी टंकी अतिक्रमण का शिकार

महेशपुर, एक संवाददाता। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाखों रुपए व्यय की जाने वाली योजनाओं की कोई वास्तविकता नहीं है। मानिकपुर गांव में पानी टंकी अतिक्रमण का शिकार हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी अधिकारियों ने समस्या की अनदेखी की है, जिससे उन्हें पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है।

महेशपुर, एक संवाददाता। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाखों रुपए खर्च कर चलाई जा रही योजनाओं की जमीनी हकीकत एक बार फिर सामने आई है। प्रखंड क्षेत्र के मानिकपुर गांव में पीएचडी विभाग द्वारा लगभग आठ वर्ष पूर्व निर्मित पानी टंकी आज अतिक्रमण की चपेट में है। हालत यह है कि जिस योजना से गांव के लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलने की उम्मीद थी, वही योजना विभागीय उदासीनता और अतिक्रमण के कारण दम तोड़ती नजर आ रही है। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों के अनुसार, पानी टंकी का निर्माण गांव के ही खाईरुल आलम के जमीन पर पेयजल संकट दूर करने के उद्देश्य से किया गया था। शुरुआत में लोगों को उम्मीद थी कि हर घर तक नियमित रूप से स्वच्छ पानी पहुंचेगा, लेकिन समय बीतने के साथ योजना उपेक्षा का शिकार हो गई। अब टंकी परिसर और उसके ऑफिस रूम को खाईरूल आलम के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे रख-रखाव और संचालन पूरी तरह प्रभावित हो गया है।

ग्रामीणों की शिकायतें ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से इसकी जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के कारण सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वाले का मनोबल बढ़ता गया। आज स्थिति यह है कि लाखों रुपए की लागत से बनी योजना ग्रामीणों के किसी काम की नहीं रह गई है। गांव के लोगों का कहना है कि पानी टंकी चालू नहीं रहने के कारण उन्हें आज भी चापाकल, कुएं और अन्य वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या और गंभीर हो जाती है। महिलाओं एवं बच्चों को दूर-दूर से पानी ढोना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

सरकारी योजनाओं की निगरानी ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकारी योजनाओं के निर्माण के बाद उनकी नियमित निगरानी नहीं की जाती है। यदि समय-समय पर निरीक्षण होता और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाती, तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लोगों ने कहा कि सरकारी धन से बनी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। ग्रामीणों ने प्रशासन एवं पीएचडी विभाग से तत्काल अतिक्रमण हटाने, पानी टंकी को पुनः चालू कराने कराने तथा नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण सामूहिक रूप से आंदोलन करने और जिला मुख्यालय तक प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।