ई-20 ईंधन के इस्तेमाल पर बीएस-3 गाड़ियों के बदलने पड़ेंगे रबर पार्ट्स

नंबर गेम 2005 से लेकर 2016 तक बनी बीएस-3 गाड़ियों में आ सकती है दिक्कत

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने बुधवार को ई-20 ईंधन को लेकर संसद में अपनी बात रखी। इसमें कहा गया कि एक अप्रैल 2005 से बाजार में आई और 2016 से पहले बनी बीएस-3 गाड़ियों में कुछ रबर पार्ट्स और गास्केट को ई-20 ईंधन (20 फीसदी इथेनॉल वाला पेट्रोल) के इस्तेमाल के लिए बदलना पड़ सकता है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों और गाड़ी-इंजन की जांच करने वाली एजेंसियों ने साफ किया है कि माइलेज ईंधन के प्रकार के अलावा कई और वजहों से भी प्रभावित होता है।

इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं नितिन गडकरी ने कहा कि दोपहिया और चार पहिया गाड़ियों पर ई-20 के असर का पता लगाने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मिलकर अध्ययन किया था। उन्होंने कहा कि अध्ययन में कार और दोपहिया गाड़ियों के इंजन में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पाई गई।

कंपनियां वारंटी क्लेम देती रहेंगी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गाड़ी चलाने में आसानी, स्टार्ट होने की क्षमता, मेटल और प्लास्टिक के साथ तालमेल जैसे पैमानों पर कोई समस्या नहीं देखी गई। साथ ही ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने कहा है कि वे ई-20 ईंधन का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के लिए वारंटी क्लेम देती रहेंगी।

समिति की रिपोर्ट के बाद उठाया कदम नितिन गडकरी ने सदन में कहा कि 26 दिसंबर 2020 को नीति आयोग के तहत बनी एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी गाड़ियों की क्षमता और माइलेज जैसे पहलुओं की अच्छी तरह से जांच की। जून 2021 में समिति की रिपोर्ट ‘भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए रोडमैप 2020-25’ को ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों, तेल कंपनियों और कृषि विशेषज्ञों के साथ व्यापक बातचीत के बाद तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट ई-20 ईंधन को लाने से पहले ही आ गई थी।

केजरीवाल ने ऑटो कंपनियों से जानकारी मांगी आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दावा किया कि ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियां यह बताने से हिचकिचा रही हैं कि क्या ई-20 ईंधन वर्ष 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के लिए सही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर केंद्र सरकार का दबाव है। उन्होंने 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों को पत्र लिखकर यह साफ करने को कहा है कि क्या 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों में ई-20 ईंधन का सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है।