समाधान के लिए सरकार में बढ़ी सक्रियता, शर्तें नहीं, संवाद पर जोर ----------------------------------प्रधानमंत्री ने पोस्ट कर खुद संभाला मोर्चा, कई मंत्री भी जुटे-संसद चलाने के लिए बिरला ने विपक्ष व...

समाधान के लिए सरकार में बढ़ी सक्रियता, शर्तें नहीं, संवाद पर जोर --------------------------------- -प्रधानमंत्री ने पोस्ट कर खुद संभाला मोर्चा, कई मंत्री भी जुटे

नीट पेपर लीक पर सरकार की गति -संसद चलाने के लिए बिरला ने विपक्ष व सरकार से बढ़ाया संवाद

-दिन भर चला बैठकों का दौर, पर्दे के पीछे भी प्रयास

-------------------------

नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे आंदोलन में सरकार ने गुरुवार को समाधान के प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह दिन भर इसके लिए सक्रिय रहे। गुरवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर खुद मोर्चा संभाला। सरकार से गृह मंत्री अमित शाह, जे पी नड्डा, किरण रिजीजू,जितेंद्र सिंह विभिन्न मोर्चों पर सक्रिय रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बैठकों के दौर में समाधान निकालने की कोशिश की। राज्यसभा के सभापित ने बैठकें तो नहीं की, लेकिन विपक्ष व सत्तापक्ष के नेताओं से बात की है। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे में सरकार ने सीजेपी को बातचीत के लिए कम से कम चार बार आमंत्रित किया है।

छात्रों के हितों की रक्षा का वादा गुरुवार को सरकार ने समाधान की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री ने छात्रों के हित सुरक्षित करने का वादा करने के साथ पेपर लीक के मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की घोषणा की। हालांकि इसका ज्यादा असर नहीं हुआ और संसद शुरू होने से पहले ही परिसर में सत्तापक्ष व विपक्ष के सांसदों ने आमने सामने आकर प्रदर्शन किया। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने पर भी हालात वैसे ही रहे। बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के साथ और बाद में सरकार के साथ चर्चा कर हल निकालने की कोशिश भी की। सरकार भी छात्रों व विपक्ष के साथ संदेशों व चर्चाओं के जरिए सक्रिय रही।

संसद में गतिरोध का समाधान बिरला ने शाह व राहुल समेत दोनों पक्षों से की बात

-------------------------------

संसद में गतिरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उनके साथ संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू भी थे। इसके पहले बिरला ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत रॉय, महुआ मोइत्रा आदि भी इस बैठक में उपस्थित थे। दरअसल बिरला ने आज प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी नेताओं से कहा था कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर चर्चा की तारीख और अवधि तय करने के लिए उनसे मिलें।

अगले सप्ताह हुई बातचीत की उम्मीद ------------------------

सूत्रों के अनुसार सरकार विपक्ष की पूर्व शर्तों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। हालांकि विपक्ष की तरफ यह भी कहा गया कि अगर सरकार उनके कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो भी रास्ता निकल सकता है। हालांकि सरकार किसी भी मतदान वाले प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सहमत नहीं दिख रही है। बिरला शुक्रवार को भी समाधान की कोशिश करेंगे। हालांकि सरकार व विपक्ष दोनों ने संकेत दिए हैं कि अब अगले सप्ताह ही कोई बात आगे बढ़ सकती है। जब तक आंदोलनकारी जंतर मंतर पर जमे हैं, तब तक विपक्ष मोर्चा नहीं छोड़ेगा।

सरकार की बातचीत की पहल शाह, नड्डा व जितेंद्र सिंह रहे सक्रिय

----------------------------

सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) से आज भी बातचीत की कोशिश की और उनको बुलाया, लेकिन वह नहीं आए। दरअसल आंदोलनकारी तटस्थ स्थान पर बात करना चाहते हैं,जबकि सरकार ने साफ कहा कि बातचीत जे पी नड्डा के आवास या फिर मंत्रालय में ही होगी। बाद में इस बारे में जितेंद्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की और उसके बाद साफ किया कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है।

सरकार की अपील और आमंत्रण ----------------------------

जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में सरकार ने सीजेपी को बातचीत के लिए कम से कम चार बार आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि वह इस प्रदर्शन में शामिल छात्रों और युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि वे बातचीत के लिए आगे आएं। हमारे दरवाजे खुले हैं। यह सरकार की ओर से की गई एक विनम्र अपील है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ यह बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जे पी नड्डा के नेतृत्व में होगी। बैठक नड्डा के सरकारी आवास पर या उनके कार्यालय में हो सकती है। जगह का चुनाव छात्र प्रतिनिधि करें। वह भी वहां मौजूद रहेंगे।

----------------------------------------