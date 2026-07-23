सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार,विपक्ष बहस से भाग रहा है- नवीन --------------------------------कई केंद्रीय मंत्री व सांसदों ने राहुल व विपक्ष को घेरा-----------------------------------नईदिल्ली।...

सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार,विपक्ष बहस से भाग रहा है- नवीन ------------------------------- -कई केंद्रीय मंत्री व सांसदों ने राहुल व विपक्ष को घेरा

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नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

विपक्ष का आरोप भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्ष व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वह छात्रों एवं युवाओं से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा से बच रहे है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जानता है कि बहस होने पर उसका दोहरा रवैया उजागर हो जाएगा। नवीन के साथ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन, पियूष गोयल, अर्जुनराम मेघवाल,पूर्व मंत्री व सांसद रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, सुधांशु त्रिवेदी,संबित पात्रा समेत भाजपा के तमाम नेताओं ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है।

सरकार की तैयारी नितिन नवीन ने कहा है कि राजग सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े हर मुद्दे पर, हर स्तर पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरा विपक्ष चर्चा से बच रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि सदन में बहस होने पर उनका दोहरा चरित्र सामने आ जाएगा।नवीन की यह प्रतिक्रिया लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस आरोप के बाद आई, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने और देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद होने देने का आरोप लगाया था।

कांग्रेस का इतिहास नवीन ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस का पिछले 50-60 वर्षों का इतिहास युवाओं को गुमराह करने और भड़काने का रहा है। वे युवाओं को केवल पत्थर फेंकने वाले के रूप में देखते हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि देश के युवा प्रधानमंत्री के साथ हैं और विकसित भारत के उनके दृष्टिकोण का पूरा समर्थन करते हैं।

नीट परीक्षा के मामले में सरकार की कार्रवाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है और वह छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अपनी अवरोधक राजनीति जारी रखने के लिए एक के बाद एक बहाने बना रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि पेपर लीक मामलों में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में इस मुद्दे पर कई और कदम भी उठाएगी, ताकि हमारे युवाओं की उम्मीदें और आकांक्षाएं पूरी हो सकें। गोयल ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से हमारी अपील है कि वे इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें।

छात्रों के न्याय के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत के युवाओं की अपार शक्ति और संभावनाओं को भली-भांति समझती है। देश के छात्रों को त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय दिलाने के उद्देश्य से आज फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित करने के प्रधानमंत्री मोदी के संवेदनशील निर्णय का स्वागत करते हुए ठाकुर ने कहा कि यह महत्वपूर्ण निर्णय इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

राहुल गांधी की राजनीति भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नौजवानों के भविष्य के लिए निर्देश दिए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और ट्रायल जल्दी कराया जाए क्योंकि सरकार नौजवानों के भविष्य के लिए समर्पित है। राहुल गांधी संसद में बहस नहीं करना चाहते हैं। राहुल गांधी बिना बताए धरने पर बैठ गए थे। वे गैर जिम्मेदाराना राजनीति करते हैं। सांसद एवं प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज भाजपा और राजग के सांसद सदन के बाहर नीट और शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह संवेदनशील हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्पष्ट कर चुके हैं कि छात्रों के हितों से बढ़कर कुछ भी नहीं है।

प्रश्नपत्र लीक के मामले में कार्रवाई केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री की घोषणा को इसे महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए कहा कि इससे प्रश्नपत्र लीक के दोषियों को शीघ्र दंड देने की छात्रों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी। सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि पिछले दो-तीन दिनों में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पूर्व अध्यक्ष जे पी नड्डा ने छात्रों और सोनम वांगचुक से बातचीत की। इन चर्चाओं से एक बात स्पष्ट हुई कि प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर गंभीर विचार-विमर्श होना चाहिए और कड़े कानून बनाए जाने चाहिए।

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