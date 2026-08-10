छात्रों के आंदोलन पर सरकार चर्चा को तैयार, गृह मंत्री देंगे जबाब -----------------------------विपक्ष ने इस मुद्दे के साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की भी रखी मांग-विपक्ष सभी मांगों को माने जाने पर...

छात्रों के आंदोलन पर सरकार चर्चा को तैयार, गृह मंत्री देंगे जबाब ---------------------------- -विपक्ष ने इस मुद्दे के साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की भी रखी मांग

सरकार की पेशकश -विपक्ष सभी मांगों को माने जाने पर अड़ा, गतिरोध टूटने के आसार कम

संसदीय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक -एफसीआरए विधेयक की संभावना कम, सरकार का कहना विरोध राजनीतिक

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नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

संसद के मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह में सरकार ने गतिरोध खत्म करने के लिए विपक्ष की मांग को मानते हुए छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की पेशकश की। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में सरकार ने कहा कि छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब देने को तैयार हैं। बाद में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने लोकसभा में भी इस बात को दोहराया ,लेकिन विपक्ष इस मुद्दे के साथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा को मांग पर कायम रहा। ऐसे में अब बाकी तीन दिनों में गतिरोध खत्म होने के आसार कम हैं।

कांग्रेस की स्थिति सोमवार को लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सरकार ने संसद का गतिरोध खत्म करने की गरज से विपक्ष की छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को स्वीकार कर लिया। इस बैठक में सरकार के प्रस्ताव के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने भी सभी दलों से सदन चलाने की अपील की। बाद में सदन में भी संसदीय कार्यमंत्री ने सरकार की स्थिति साफ करते हुए कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह इस पर विस्तार से जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन जरूरी है कि विपक्ष गृह मंत्री का पूरा जवाब सुने और सदन की कार्यवाही में व्यवधान न डाले।

विपक्ष का रवैया रिजीजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को (छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर) जवाब देना चाहिए। वह सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में बताना चाह रहे हैं कि सरकार छात्रों के मामले को लेकर चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने को तैयार हैं। कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृह मंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है। उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीएसी की बैठक में भी सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह इस विषय पर विस्तार से चर्चा और जवाब देने के लिए तैयार है।

सरकार की इस पेशकश के बाद कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी पर प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य तथा चर्चा और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर चर्चा और गृह मंत्री के जवाब की मांग से पीछे नहीं हटेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये दोनों मांगें एक दूसरे से जुड़ी हैं तथा विपक्षी एकजुटता में दरार डालने के सरकार के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा। इससे गतिरोध समाप्त होने के आसार बेहद कम हैं।

इस बीच विदेशी अंशदान विनियामक अधिनियम (एफसीआरए) विधेयक लाए जाने की संभावना भी कम हो गई है। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा है कि विधेयक को लेकर कही कोई दिक्कत नहीं है। अगर विपक्ष इसे राजनीतिक रूप से देखेगा तो ही उसे दिक्कत है, अगर वह इसे व्यावहार्यता व जरूरत के नजरिए से देखेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच सरकार इस विधेयक को लेकर संबंधित विभिन्न वर्गों से बात कर रही है और उनकी कई आशंकाओं का निवारण भी कर चुकी है, लेकिन विपक्ष के साथ उसकी दिक्कत बरकरार है।

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