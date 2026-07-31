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सात केंद्रों पर सौ फीसदी अनुदान पर मिल रहा संकर मक्का बीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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गोण्डा में कृषि विभाग ने खरीफ सीजन के लिए किसानों को संकर मक्का बीज 100% अनुदान पर उपलब्ध कराया है। किसान अपने नजदीकी सरकारी बीज भंडार से बीज प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना किसानों को मक्का उत्पादन को बढ़ावा देने और आर्थिक बोझ से मुक्त करने के लिए है।

सात केंद्रों पर सौ फीसदी अनुदान पर मिल रहा संकर मक्का बीज

गोण्डा। खरीफ सीजन में मक्के की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने जिले में शत-प्रतिशत अनुदान पर संकर मक्का बीज उपलब्ध कराया है। किसान अपने निकटतम राजकीय बीज भंडार से बीज प्राप्त कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिले के झंझरी, तरबगंज, बेलसर, करनैलगंज, कटरा बाजार, परसपुर और हलधरमऊ स्थित राजकीय बीज भंडारों पर संकर मक्का बीज उपलब्ध है। जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि सरकार किसानों को आधुनिक एवं उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराकर मक्के का उत्पादन बढ़ाने के लिए यह विशेष सुविधा दे रही है।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत किसान पहले बीज का पूरा मूल्य राजकीय बीज भंडार पर जमा करेंगे। इसके बाद विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने पर एक सप्ताह के भीतर अनुदान की पूरी राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी। इससे किसानों पर किसी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि बुवाई का उपयुक्त समय होने के कारण वे देर न करें और जल्द से जल्द अपने निकटतम राजकीय बीज भंडार से संकर मक्का बीज प्राप्त करें।

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