उच्च शिक्षण संस्थानों का 500 मीटर दायरा ‘ड्रग-फ्री’ होगा

केंद्र सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर दायरे को 'ड्रग-फ्री कैंपस' घोषित करने का प्रस्ताव रख रही है। यह प्रस्ताव 'नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-29' के तहत है। इसका उद्देश्य छात्रों के लिए सुरक्षित और नशामुक्त शैक्षणिक माहौल तैयार करना है।

नई दिल्ली, एजेंसी। उच्च शिक्षण संस्थानों को नशामुक्त बनाने के मकसद से केंद्र सरकार केंद्रीय वित्तपोषित संस्थानों के 500 मीटर दायरे को ‘ड्रग-फ्री कैंपस’ घोषित कर सकती है। ‘नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-29’ के तीनवर्षीय रोडमैप के तहत यह प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा छात्रों की सहमति से उनके ‘ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट’ कराने का भी प्रस्ताव है। राज्यसभा में बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब देते हुए यह रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य जागरूकता, काउंसलिंग, रोकथाम-केंद्रित शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी के जरिए छात्रों के लिए एक सुरक्षित और नशामुक्त शैक्षणिक माहौल तैयार करना है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ के बाद उठाया गया है।

सरकार और समाज, सब मिलकर चलाएंगे अभियान राय ने कहा कि यह अभियान ‘सरकार और समाज, सब मिलकर’ चलाएंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में समुद्री रास्तों से तस्करी किए गए 390.803 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। नारको-टेररिज्म की निगरानी के लिए एनसीबी महानिदेशक की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति बनाए जाने की जानकारी भी दी। यह भी बताया कि नशा तस्करी पर लगाम के लिए 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

नशा तस्करी में 254 विदेशी नागरिक गिरफ्तार लोकसभा में भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के एक सवाल के जवाब में राय ने बताया कि 2024 से 30 जून 2026 तक दिल्ली-एनसीआर में 254 विदेशी नागरिकों को नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया है। इसी अवधि में 103 विदेशी नागरिक किराए के मकानों में बिना सत्यापन के रहते पाए गए। ऐसे मामलों में 63 मकान मालिकों पर कार्रवाई की गई है।