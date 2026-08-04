ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा एमडीआर का बोझ

सरकार ने संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 में संशोधन का विधेयक पेश किया है। इस संशोधन से सरकार को डिजिटल भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने का अधिकार मिलेगा। विदेश निवेश के लिए शर्तें भी आसान की जाएंगी और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है।

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सरकार ने संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 में संशोधन का विधेयक पेश किया है। इसके जरिए सरकार को एक या अधिक डिजिटल भुगतान माध्यमों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करने का अधिकार मिल जाएगा। हालांकि, फिलहाल यूपीआई पर कोई शुल्क लगाने का प्रस्ताव नहीं है। प्रस्तावित संशोधन के तहत, सरकार जिन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों को अधिसूचित करेगी, उनसे भुगतान करने या प्राप्त करने पर बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता कंपनियां कोई अतिरिक्त शुल्क (एमडीआर) नहीं वसूल सकेंगी। हालांकि, जिन्हें अधिसूचित नहीं किया जाएगा, उन पर एमडीआर लगा सकेंगी। हालांकि, इसकी वसूली सीधे ग्राहकों से नहीं होगी। इसका भुगतान व्यापारियों को करना पड़ सकता है। किस प्रकार के लेनदेन पर शुल्क लगेगा और उसकी दर क्या होगी, इसका फैसला सरकार बाद में अधिसूचना जारी कर करेगी। सरकार का कहना है कि यह संशोधन केवल कानूनी अधिकार देने के लिए है, ताकि जरूरत पड़ने पर अलग-अलग डिजिटल भुगतान माध्यमों पर अलग नीति बनाई जा सके。

क्या है एमडीआर एमडीआर वह शुल्क है, जो कोई दुकानदार डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर बैंक और भुगतान सेवा प्रदाता को देता है। वर्ष 2020 से सरकार ने यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले भुगतान पर एमडीआर को शून्य कर रखा है, ताकि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिल सके।

ये भी बदलाव होंगे विदेश फंड निवेश के लिए शर्तें आसान

इसके अलावा विधेयक में विदेशी निवेश फंड के लिए कई शर्तों को आसान किया गया है। इससे विदेशी फंड मैनेजर भारत से अपने फंड संचालित कर सकेंगे और उन्हें अनावश्यक कर विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले कई शर्तों के कारण आशंका रहती थी कि भारत आने पर पूरे विदेशी फंड पर कर लग सकता है। अब अधिकांश शर्तें हटा दी गई हैं। केवल दुरुपयोग रोकने वाली जरूरी शर्तें रखी गई हैं।

क्लाउड कंपनियों के लिए खास प्रावधान विदेशी क्लाउड कंपनियों को पहले कर छूट पाने के लिए कई सरकारी मंजूरियां लेनी पड़ती थीं। अब मंजूरी की जरूरत खत्म कर दी गई है। डेटा सेंटर अपनी इमारत का मालिक होने के बजाय लीज पर लेकर भी संचालित किए जा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे भारत में बड़े एआई डेटा सिटी विकसित होंगी और भारी विदेशी निवेश आएगा।

घरेलू विनिर्माण को मिलेगा बढ़ावा विधेयक के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिकस विनिर्माण को 15 वर्षों की कर छूट दिए जाने का प्रावधान है। विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय फैक्ट्रियों को दी जाने वाली मशीनरी और टूलिंग से होने वाली आय पर कर छूट की अवधि पहले 5 वर्ष थी। अब इसे बढ़ाकर कुल 15 वर्ष ( वित्त वर्ष 2040-41) तक लागू रखा जाएगा। मोबाइल फोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, सर्वर और उनके प्रमुख पार्ट्स व एक्सेसरीज़ को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, जिससे किसी तरह की अस्पष्टता नहीं रहेगी।