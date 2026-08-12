1.04 करोड़ घरौनी बांटी, फिर भी एक भी बैंक से ऋण नहीं
उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों के संपत्ति अधिकार और किसानों के बेहतर भंडारण के लिए केंद्र की प्रमुख योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है। लोकसभा में पूछे गए सवालों पर केंद्रीय सरकार के जवाब से पता चला है कि संपत्ति कार्डों के वितरण और भंडारण सुविधाओं में देरी हो रही है, जिससे ग्रामीण और किसान प्रभावित हो रहे हैं।
बरेली। उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार और किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा देने वाली केंद्र सरकार की दो प्रमुख योजनाओं की जमीनी प्रगति अपेक्षित नहीं दिख रही है। इसका खुलासा लोकसभा में सपा सांसद नीरज मौर्य, देवेश शाक्य और रुचि वीरा के सवालों पर केंद्र सरकार के लिखित जवाब से हुआ है। सरकार के अनुसार, 5 अगस्त 2026 तक देशभर में 2.72 करोड़ से अधिक स्वामित्व (घरौनी) कार्ड वितरित किए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में 1.04 करोड़ से अधिक कार्ड शामिल हैं। योजना का उद्देश्य इन कार्डों के आधार पर ग्रामीणों को बैंक ऋण उपलब्ध कराना भी है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश से एक भी ऋण का उल्लेख नहीं है।
जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात समेत अन्य राज्यों में 11,147 ऋण खातों पर करीब 1,713.68 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है।वहीं, किसानों के लिए पैक्स के माध्यम से शुरू की गई विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना भी धीमी है। उत्तर प्रदेश के 12 चयनित जिलों में अब तक केवल मिर्जापुर में गोदाम बन पाया है, जबकि 11 जिलों में निर्माण लंबित है। केंद्र सरकार ने भूमि उपलब्धता और राज्य स्तर पर कार्य शुरू न होने को देरी का कारण बताया है। ऐसे में दोनों योजनाओं का अपेक्षित लाभ अभी तक ग्रामीणों और किसानों तक पूरी तरह नहीं पहुंच सका है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें