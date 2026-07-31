सोमवार को हजारों कांवड़िये करेंगे जलाभिषेक

सोमवार को हजारों कांवड़िये करेंगे जलाभिषेक
बीसलपुर के बाबा गुलेश्वरनाथ मंदिर में शिव भक्तों की अटूट आस्था है। सरकार ने कांवड़ियों के लिए सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। प्रशासन टूटी सड़कों को ठीक कर रहा है और मंदिर में जलाभिषेक के लिए तैयारियां कर रहा है। सावन माह में भक्त हजारों की संख्या में मंदिर पहुंचते हैं।
बीसलपुर। बाबा गुलेश्वर नाथ मंदिर से हजारों शिव भक्तों की आस्थाएं जुड़ी हैं। सरकार ने कांवड़ियों का विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये हैं। प्रशासन ने कांविड़यों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं टूटी पड़ी सड़कों को सही कराया जा रहा है। ताकि किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो सके। बाबा गुलेश्वरनाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा की गयी है। इस मंदिर को छोटी काशी के रुप में भी जाना जाता है। मंदिर से हजारों लोगों की अटूट आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। प्रतिवर्ष सावन माह में हजारों की संख्या में कांवड़िये कछला से गंगाजल लेकर बाबा गुलेश्वरनाथ मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते आ रहे हैं।
इस बार प्रशासन ने कांवड़ियेां की सुरक्षा व उन्हें सुविधाएं दिये जाने के लिए अभी से तैयारियां शुरु कर दी है। सावन माह शुरु हो गया है। सोमवार को कांवड़िये जलाभिषेक करेंगे। प्रशासन ने मंदिर के आसपास साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम किये हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर पर पुलिस तैनात रहेगी। मंदिर में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें