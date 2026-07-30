आंदोलन में शामिल सभी छात्र और युवाओं की बिना शर्त हो रिहाई

सरकार की नीतियां गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की दिशा में कर रही काम , भाकपा (माले),आइसा इंकलाबी नौजवान ने राज्यव्यापी संकल्प दिवस पर जहानाबाद में पार्टी कार्यालय से विभिन्न मार्गों से होते हुए अरवल...

सरकार की नीतियां गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की दिशा में कर रही काम आइसा ने शहर में निकला मार्च निकाला जहानाबाद, नगर संवाददाता।

मार्च का आयोजन भाकपा (माले),आइसा इंकलाबी नौजवान ने राज्यव्यापी संकल्प दिवस पर जहानाबाद में पार्टी कार्यालय से विभिन्न मार्गों से होते हुए अरवल मोड़ स्थल तक मार्च निकाला। वहां आयोजित संकल्प सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, छात्र-नौजवानों एवं समर्थकों ने भाग लिया।

भाजपा-आरएसएस की नीतियों की आलोचना सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले राज्य कमिटी सदस्य रामाधार सिंह ने कहा कि भाजपा-आरएसएस की नीतियां गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की दिशा में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के समय सरकार ने युवाओं को रोजगार और बेहतर शिक्षा का वादा किया था, लेकिन बाद में रोजगार के स्थान पर युवाओं को पकौड़ा तलने जैसी बातें कही गईं। आगे उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर देश की छात्र नौजवान शांति पूर्ण तरीके से धरना पर बैठे हुए थे। लेकिन भाजपा की सरकार ने छात्रों से वार्ता करने के बजाय लाठिया बरसाई, झूठा मुकदमा लगाकर जेल में डाल दिया। जिसका नतीजा हुआ कि पूरे देश के छात्र नौजवान भड़क गए और पूरे देश में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया।बिहार में आइसा और आरवाईए के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया।

शिक्षा मंत्री और फीस वृद्धि का मामला राज्य कमिटी सदस्य रविंद्र यादव ने भी आरोप लगाया कि नए शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त प्रहलाद जोशी पहले भी विवादों में रहे हैं। सभा में वक्ताओं ने बिहार सरकार पर भी आरोप लगाया कि उच्च शिक्षा से संबंधित नीतियों के कारण फीस में भारी वृद्धि हुई है, जिससे गरीब, किसान और मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए स्नातक स्तर की पढ़ाई कठिन होती जा रही है। वक्ताओं ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की भी आलोचना की और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। सभा की अध्यक्षता आरवाईए नेता प्रमोद कुमार ने की। कार्यक्रम को आरवाईए जिला संयोजक धनंजय कुमार ने कहा कि जब तक आंदोलनकारियों कि बिना शर्त रिहाई नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सभा को योगेंद्र यादव, प्रदीप कुमार विजय कुमार, राम उदय कुमार, संतोष केशरी और आईसा नेता नीतीश कुमार सहित दर्जनों नेताओं ने भी संबोधित किया। फोटो- 30 जुलाई जेहाना- 09 कैप्शन- मांगों को लेकर शहर में गुरुवार को मार्च निकालते माले कार्यकर्ता।