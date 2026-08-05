ट्रू कॉलर जैसी सेवा लाने की तैयारी कर रही सरकार
केंद्र सरकार ट्रू कॉलर जैसी कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) सेवा पर काम कर रही है। यह सेवा 4जी तकनीक पर परीक्षण में है और कॉल करने वाले का नाम दिखाने का वादा करती है। इससे उपयोगकर्ता स्पैम कॉल को पहचान सकेंगे। इसके प्रभाव का पता ट्रायल के बाद चलेगा।
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ट्रू कॉलर की तर्ज पर नई सरकारी सेवा यानी संचालित करने की दिशा में काम कर रही है। कॉलर का नाम दिखाने वाली कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) सेवा ट्रायल और परीक्षण के चरण में है। यह सेवा अभी केवल 4जी और उससे ऊपर की तकनीक के लिए परीक्षण के तौर पर शुरू की गई है। ट्रायल के नतीजों के बाद फैसला लिया जाएगा कि इस सेवा को पूरे देश में कब से शुरू किया जाएगा। बुधवार को लोकसभा में संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने लिखित जवाब में जानकारी दी कि ट्राई की सिफारिशों के आधार पर टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं ने 4जी और उससे ऊपर के नेटवर्क पर सीएनएपी सेवा का परीक्षण शुरू किया है। अभी देशभर में लागू होने की कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं की गई है। सीएनएपी सेवा का उद्देश्य मोबाइल पर कॉल आने पर कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम दिखेगा, जिससे उपभोक्ता यह तय कर सके कि कॉल उठानी है या नहीं। इससे स्पैम और फर्जी कॉल की पहचान करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है。
ग्राहकों को निर्णय लेने में करेगी मदद
स्पैम और फर्जी कॉल पर प्रभाव के बारे में सरकार ने कहा कि सीएनएपी सेवा उपयोगकर्ताओं को अधिक जानकारी देकर निर्णय लेने में मदद करेगी, लेकिन इसका वास्तविक असर ट्रायल और मूल्यांकन के बाद ही स्पष्ट होगा। सरकार ने यह भी साफ किया कि देश में मौजूदा सभी 2जी नेटवर्क सीएनएपी सेवा को तकनीकी रूप से सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए लगभग 25 करोड़ 2जी उपभोक्ताओं तक इस सेवा को बढ़ाने की फिलहाल कोई समयसीमा तय नहीं की गई है।
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