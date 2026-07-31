विभाग का आउट आफ स्कूल के बच्चों पर दे रहा जोर
फतेहपुर में बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की पुनः नामांकन के लिए 'स्कूल चलो अभियान' चलाया है। इसके तहत बच्चों की पहचान कर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि ऐसे बच्चों की संख्या को कम किया जाए।
फतेहपुर। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ जाते हैं, उन्हे दोबारा स्कूल लाया जाएगा और उनका नामांकन कराया जा रहा है। इन बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरु कराई जाएगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग स्कूल चलो अभियान चला रहा है। अभियान में ऐसे बच्चों को चिन्हित कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने इनकी संख्या कम करने पर जोर दिया है। हालांकि पिछले दिनों इस संख्या में कमी भी आई है। अब ऐसे बच्चों का दोबारा नामांकन कराया जाएगा।
जिला समन्वयक अशोक त्रिपाठी ने बताया कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को चिह्नित कर उनका पंजीकरण व नामांकन कराने के लिए कार्य किया जा रहा है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें