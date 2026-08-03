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आज से जिले में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया होगी पेपरलेस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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पेज तीन की लीड खबर।बंधन के समय दें सही मोबाइल नंबर, उसी पर जाएगा एसएमएस बांका। निज प्रतिनिधि। जमीन की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी ब

आज से जिले में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया होगी पेपरलेस

बांका। निज प्रतिनिधि। जमीन की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार की ओर कई नये प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कडी में अब सोमवार से जमीन निबंधन की प्रक्रिया पेपरलेस किये जाने की योजना है। ये व्यवस्था बांका सहित सूबे के 40 निबंधन कार्यालयों में लागू की जा रही है। जिसकी तैयारी को फाइनल टच दिया जा रहा है। अब लोगों को जमीन की खरीद-बिक्री के लिए कातिबों से कागज बनवाने की जरूरत नहीं पडेगी। कार्यालय में स्थापित कंप्यूटर ही डीड तैयार करेगा। शर्त यह कि निबंधन के समय वही मोबाइल नंबर देना होगा, जो चालू अवस्था में है। क्योंकि, उसी मोबाइल नंबर पर निबंधन विभाग एसएमएस के माध्यम से सूचना देगा। इस तरह, जमीन बेचने व खरीदने की प्रक्रिया को और डिजिटल किये जाने की पहल शुरू कर दी गयी है। अब जमीन का कागज रूपये छपे प्रतीक (रूपये वाले स्टांप) वाले डीड की जगह कंप्यूटर पर ही डीड तैयार होंगे। जमीन निबंधन की सभी प्रक्रियाएं कंप्यूटर पर ही विस्तृत जानकारी भरकर ऑनलाइन करने के बाद पूरी होगी। जमीन निबंधन के क्रम में पूर्व की तरह किसी तरह का कागज कार्यालय में जमा नहीं करना होगा। खाता-खसरा, खरीदार व बेचने वाले की जानकारी, आधार नंबर एवं पैन नंबर भी कंप्यूटर पर भरना होगा। उसी पर जमीन का निबंधन होगा। जमीन खरीदने व बेचने वाले को आधार व सही मोबाइल नंबर देना होगा। उसी पर जमीन निंबधन से संबंधित भेजे गये ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) से लेकर पूरी जानकारी पहुंचेगी। रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित खरीदार के मोबाइल नंबर पर एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। इसके साथ ही, रजिस्टर्ड डीड की पीडीएफ कॉपी भी उपलब्ध करायी जाएगी। जरूरत पडने पर लोग इस डिजिटल दस्तावेज का प्रिंट निकाल सकेंगे। डिजिटल रिकॉर्ड होने के कारण भविष्य में भी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। नई प्रक्रिया के बारे में अपडेट जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए कार्यालय में हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। इसके अलावे कार्यालय के कर्मी से भी इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं。

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रजिस्ट्री के लिए पहले से लेना होगा समय

नई प्रक्रिया के तहत ई-निबंधन पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल पर जमीन-फ्लैट का विवरण, रकबा और मूल्य ऑनलाइन दर्ज करना होगा। क्रेता-विक्रेता और गवाहों का ऑनलाइन ई-केवाईसी कराना होगा। इसके साथ ही निबंधन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन करना होगा। विवरण सही होने के बाद रजिस्ट्री के लिए पहले से समय लेना होगा। संबंधित तिथि को कार्यालय में सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर के लिए पहुंचना होगा। जहां अधिकारी के समक्ष बायोमेट्रिक सत्यापन और एकरार होगा।

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अब कातिब व स्टाम्प वेंडर होंगे सर्विस प्रोवाइडर

कातिब व स्टाम्प वेंडर को निबंधन विभाग ने सर्विस प्रोवाइडर (सेवा प्रदाता) का दर्जा दिया है। जो जमीन खरीदने व बेचने वाले को सर्विस प्रदान करेंगे। स्टाम्प वेंडर अब स्टाम्प न देकर खरीदार को नंबर प्रदान करेंगे। इसी तरह, कातिब खरीदार व बेचने वाले को पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कंप्यूटर पर डीड तैयार कराने में मदद करेंगे। नई प्रक्रिया के तहत वे जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों के दस्तावेज तैयार कराने से लेकर ऑनलाइन आवेदन, स्लॉट बुकिंग और अपॉइंटमेंट सहित पूरी निबंधन प्रक्रिया में सहयोग करेंगे।

वर्जन...

अब डिजिटल मोड में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पेपरलेस किये जाने की योजना है। इसके लिए तैयारी को फाइनल टच दिया जा रहा है। अब जमीन निबंधन के लिए स्टांप पेपर की जगह कंप्यूटर पर ही डीड तैयार किये जाएंगें। जमीन निबंधन के क्रम में पूर्व की तरह किसी तरह का कागज कार्यालय में जमा नहीं करना होगा। जमीन का खाता-खसरा, खरीदार व बेचने वाले की जानकारी, उनके आधार नंबर एवं पैन नंबर

भी कंप्यूटर पर ही भरे जाएंगे।

हेमंत कुमार, जिला निबंधन पदाधिकारी, बांका।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जमीन निबंधन की नई प्रक्रिया में मोबाइल नंबर का क्या महत्व है?
निबंधन के समय वही मोबाइल नंबर देना होगा, जो चालू अवस्था में है। क्योंकि, उसी मोबाइल नंबर पर निबंधन विभाग एसएमएस के माध्यम से सूचना देगा।
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