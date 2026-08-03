आज से जिले में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया होगी पेपरलेस

बांका। निज प्रतिनिधि। जमीन की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार की ओर कई नये प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कडी में अब सोमवार से जमीन निबंधन की प्रक्रिया पेपरलेस किये जाने की योजना है। ये व्यवस्था बांका सहित सूबे के 40 निबंधन कार्यालयों में लागू की जा रही है। जिसकी तैयारी को फाइनल टच दिया जा रहा है। अब लोगों को जमीन की खरीद-बिक्री के लिए कातिबों से कागज बनवाने की जरूरत नहीं पडेगी। कार्यालय में स्थापित कंप्यूटर ही डीड तैयार करेगा। शर्त यह कि निबंधन के समय वही मोबाइल नंबर देना होगा, जो चालू अवस्था में है। क्योंकि, उसी मोबाइल नंबर पर निबंधन विभाग एसएमएस के माध्यम से सूचना देगा। इस तरह, जमीन बेचने व खरीदने की प्रक्रिया को और डिजिटल किये जाने की पहल शुरू कर दी गयी है। अब जमीन का कागज रूपये छपे प्रतीक (रूपये वाले स्टांप) वाले डीड की जगह कंप्यूटर पर ही डीड तैयार होंगे। जमीन निबंधन की सभी प्रक्रियाएं कंप्यूटर पर ही विस्तृत जानकारी भरकर ऑनलाइन करने के बाद पूरी होगी। जमीन निबंधन के क्रम में पूर्व की तरह किसी तरह का कागज कार्यालय में जमा नहीं करना होगा। खाता-खसरा, खरीदार व बेचने वाले की जानकारी, आधार नंबर एवं पैन नंबर भी कंप्यूटर पर भरना होगा। उसी पर जमीन का निबंधन होगा। जमीन खरीदने व बेचने वाले को आधार व सही मोबाइल नंबर देना होगा। उसी पर जमीन निंबधन से संबंधित भेजे गये ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) से लेकर पूरी जानकारी पहुंचेगी। रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित खरीदार के मोबाइल नंबर पर एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। इसके साथ ही, रजिस्टर्ड डीड की पीडीएफ कॉपी भी उपलब्ध करायी जाएगी। जरूरत पडने पर लोग इस डिजिटल दस्तावेज का प्रिंट निकाल सकेंगे। डिजिटल रिकॉर्ड होने के कारण भविष्य में भी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। नई प्रक्रिया के बारे में अपडेट जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए कार्यालय में हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। इसके अलावे कार्यालय के कर्मी से भी इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं。