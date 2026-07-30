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ई-ट्राईसाइकिल से फर्राटा भरेंगीं दिव्यांग छात्राएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत। प्रदेश सरकार ने निर्धन दिव्यांग छात्राओं के लिए ई ट्राईसाइकिल योजना शुरू की है। छात्राओं को मुफ्त ई-ट्राईसाइकिल देने का प्रावधान 2026-27 से किया गया है। इसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र और ऑनलाइन आवेदन जरूरी है। पात्रता में शारीरिक स्थिति, उम्र और आय के 기준 शामिल हैं।

ई-ट्राईसाइकिल से फर्राटा भरेंगीं दिव्यांग छात्राएं

बागपत। दिव्यांगता के बाद भी अपने सपनों को नई उड़ान देने को मेहनत करने वाली निर्धन छात्राओं के लिए प्रदेश सरकार ने ई ट्राईसाइकिल योजना शुरू की है। इसके लिए दिव्यांग छात्राओं का वर्तमान में अध्ययनरत जरूरी है। हर विधानसभा में 20 ई ट्राइसाईकिल का लक्ष्य मिला है, लेकिन इसके लिए पात्रता की शर्ते भी तय कर दी हैं। छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने तथा आवागमन को सुगम करने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से मुफ्त ई ट्राईसाकिल देने का प्रावधान किया है। इस ट्राईसाइकिल की कीमत 65000 रुपये है। ई-ट्राईसाइकिल उन दिव्यांग छात्राओं को मिलेगी, जो स्कूल कॉलेज या किसी प्रशिक्षण संस्थान में अध्यनरत हों या लाइब्रेरी, लैब एवं हॉस्टल में अध्ययनरत हों। मस्कूलर डिट्रॉफी स्ट्रोक सेरेब्रल पाल्सी हीमोफीलिया ग्रसित होने वाली वह छात्राएं इसके लिए पात्र होंगी, जिनकी दृष्टि, मानसिक स्थिति एवं कमर के ऊपर का भाग स्वस्थ हो तथा ई-ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से संचालन करने में सक्षम हो। इसके लिए सीएमओ दफ्तर से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। संबंधित स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य या संस्था अध्यक्ष को अध्ययनरत रहने का प्रमाण पत्र देना होगा। विभाग द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा.

तकनीकी समिति करेगी भौतिक सत्यापन

विभाग द्वारा विभागीय तकनीकी समिति का गठन भी किया जाएगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी विभागीय तकनीकी समिति शारीरिक क्षमता का भौतिक सत्यापन करेगी। ई-ट्राईसाइकिल के लिए उपयुक्त पाऐ जाने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी.

लक्ष्य शेष रहने पर दिव्यांगता के आधार पर चयन

शासन के निर्देशानुसार अगर बीपीएल छात्राओं को लाभांवित करने के बाद भी लक्ष्य शेष रहता है, तो फिर छात्राओं के दिव्यांगता के घटते क्रम एवं आय आधार पर दिव्यांग छात्राओं का चयन किया जाएगा.

पात्रता की शर्तें-

दिव्यांग छात्रा की उम्र 16 वर्ष से अधिक हो।

दिव्यांग छात्रा या परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता न हो।

गीरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली पात्र छात्राओं का किया जाएगा चयन।

FAQs

ई ट्राईसाइकिल योजना के लिए पात्रता की मुख्य शर्तें क्या हैं?
उम्र 16 वर्ष से अधिक होना, आयकरदाता न होना और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करना आवश्यक है।

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