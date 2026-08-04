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परीक्षण केंद्र की मान्यता के लिए करें आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली में, सरकारी मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र (जीएटीसी) के लिए उद्योगों, प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों से 17 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये आवेदन उपभोक्ता मामलों के विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जमा होंगे। इस पहल का उद्देश्य तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देना है।

परीक्षण केंद्र की मान्यता के लिए करें आवेदन

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकारी मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र (जीएटीसी) के तौर पर मान्यता पाने के लिए उद्योगों, प्रयोगशालाओं, इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और परीक्षण सुविधाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि आवेदन 17 से 31 अगस्त तक उपभोक्ता मामलों के विभाग के आधिकारिक पोर्टल emaap.gov.in/gatc के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य तकनीकी रूप से सक्षम निजी संस्थानों की भागीदारी बढ़ाना है। जीएटीसी का एक बड़ा नेटवर्क देश की सत्यापन क्षमता को मजबूत करेगा।

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