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उर्वरक वितरण में पारदर्शिता और नियमबद्धता का रखे ध्यान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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उर्वरक वितरण में पारदर्शिता और नियमबद्धता का रखे ध्यान सदर निर्मल कुमार मौर्य ने गुरुवार को राबर्ट्सगंज ब्लाक स्थित बी-पैक्स बहुआर का निरीक्षण किया।

उर्वरक वितरण में पारदर्शिता और नियमबद्धता का रखे ध्यान
उर्वरक वितरण में पारदर्शिता और नियमबद्धता का रखे ध्यान

सोनभद्र, संवाददाता। उपायुक्त सहकारिता अमित कुमार पांडेय के निर्देश पर एडीसीओ सदर निर्मल कुमार मौर्य ने गुरुवार को राबर्ट्सगंज ब्लाक स्थित बी-पैक्स बहुआर का निरीक्षण किया। इस दौरान उर्वरक वितरण में पारदर्शिता और नियमबद्धता का ध्यान रखने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान एडीसीओ ने समिति की कैशबुक, संतुलनपत्र और सदस्य खातों का अवलोकन किया। सचिव विन्ध्याचल राम ने अधिकारी को समिति की वित्तीय स्थिति और व्यवसाय के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एडीसीओ सदर ने समिति सचिव और अन्य कर्मचारियों से कहा कि बी-पैक्स में समयबद्धता और वित्तीय अनुशासन ही समिति के सशक्तिकरण का मूल आधार है तथा ग्रामीण भारत को सशक्त करना ही सहकारी समिति की सफलता का मानक है।

एडीसीओ निर्मल मौर्य ने समिति के डाटा बाउचर फीडिंग को नियमित रूप से सुनिश्चित करने और ऋण वितरण, वसूली और नकद बिक्री के नियमित अभिलेखीकरण में सुधार लाने के निर्देश भी दिए। एडीसीओ ने निर्देशित किया कि किसी भी किसान को अनुमन्य मात्रा से अधिक उर्वरक न दें तथा वितरण कार्य में पारदर्शिता और नियमबद्धता का विशेष ध्यान दें।

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