डीएम की पहल से अनाथ बच्चों तक पहुंचेगी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं

महराजगंज पहलसाया खो चुके बच्चों व उनके परिवारों को शासकीय योजनाओं से आच्छादित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कवायद तेज कर दी गई है। डीएम गौरव सिंह सोगर

महराजगंज, निज संवाददाता। अभिभावक का साया खो चुके बच्चों व उनके परिवारों को शासकीय योजनाओं से आच्छादित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कवायद तेज कर दी गई है। डीएम गौरव सिंह सोगरवाल के महराजगंज पहल अभियान के तहत जनपद के सभी विकास खंडों में विशेष शिविर आयोजित कर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थियों की विस्तृत प्रोफाइलिंग की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य कागज़ी प्रक्रिया को सरल बनाकर पीड़ित परिवारों को एक ही छत के नीचे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।

डीएम के दिशा निर्देश डीएम के दिशा निर्देश पर ब्लॉक स्तरीय शिविरों में लाभार्थी बच्चों व उनके परिजनों का सत्यापन करने के साथ ही यह भी आंका जा रहा है कि संबंधित परिवार आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना, व्यक्तिगत शौचालय, पेंशन व राशन कार्ड जैसी कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता रखते हैं या नहीं। पात्रता की पुष्टि होते ही संबंधित विभागों के माध्यम से आवेदन व स्वीकृतियों की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है।

1130 बच्चों का डेटाबेस तैयार जिला प्रशासन के अनुसार जनपद में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कुल 1456 बच्चे पंजीकृत हैं। इनमें से अब तक 1130 बच्चों व उनके परिजनों का भौतिक सत्यापन व प्रोफाइलिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष लाभार्थियों का डेटा एकत्र करने के लिए टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। योजना के अंतर्गत कोविड महामारी में अनाथ हुए बच्चों को प्रति माह 2500 की वित्तीय सहायता व सामान्य परिस्थितियों में माता-पिता को खोने वाले बच्चों को नियमानुसार आर्थिक मदद दी जा रही है।

समाधान दिवस में सामने आई त्रासदी हाल ही में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान पनियरा क्षेत्र के तीन अनाथ बच्चे प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष पहुंचे थे, जिनके सिर से पारिवारिक विवाद व घटनाक्रम के कारण माता-पिता दोनों का साया उठ चुका था। मां की हत्या हो चुकी है। पिता ने भी आत्महत्या कर ली थी। प्रकरण संज्ञान में आने के बाद विभागीय अधिकारियों को तीनों बच्चों को तत्काल बाल सेवा योजना में शामिल करने एवं उनके अभिभावकों को अन्य पात्रता आधारित सरकारी योजनाओं से संतृप्त करने के कड़े निर्देश जारी किए गए।

एकल योजना के बजाय कवर-ऑल मॉडल जिला प्रशासन का कहना है कि अभियान का मुख्य उद्देश्य किसी एक योजना तक वित्तीय सहायता सीमित रखना नहीं है, बल्कि पीड़ित परिवारों का समग्र सामाजिक-आर्थिक आकलन कर उन्हें शासन की सभी कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुंचाना है। एकीकृत सत्यापन प्रक्रिया से अनाथ व निराश्रित बच्चों के परिवारों को अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से राहत मिल रही है।

पारिवारिक सुरक्षा के लिए पहल हादसों या विपरीत परिस्थितियों के कारण अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों को सामाजिक सुरक्षा और विकास के बेहतर अवसर प्रदान करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। महराजगंज पहल का उद्देश्य केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि बाल सेवा योजना से आच्छादित बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। परिवारों की विस्तृत प्रोफाइलिंग कर सरकार की सभी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे हर जरूरतमंद बच्चे का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

गौरव सिंह सोगरवाल-जिलाधिकारी