हंडिया, प्रतापपुर-धनूपुर में भूमिहीनों को मिलेगा आवास
प्रयागराज में पहली बार भूमिहीन परिवारों को सरकारी जमीन पर बसाने के लिए योजना शुरू की गई है। मुसहर समुदाय के 389 परिवारों को आवासीय कॉलोनियों में बसाने के लिए पट्टा दिया जाएगा। सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है और जिला प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है ताकि उन्हें बेहतर जीवन-परिस्थितियां मिल सकें।
प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। जिले में पहली बार भूमिहीन परिवारों को सरकारी जमीन पर बसाने की बड़ी पहल शुरू होने जा रही है। हंडिया, प्रतापपुर और धनूपुर विकासखंडों में रहने वाले मुसहर समुदाय के 389 भूमिहीन परिवारों को सरकारी जमीन का पट्टा देकर उनके लिए आवासीय कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। शासन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तीनों विकासखंडों में ऐसे मुसहर परिवारों को चिह्नित किया गया था, जिनके पास न तो रहने के लिए अपनी जमीन है और न ही आवास निर्माण के लिए कोई भूखंड। ये लोग लंबे समय से आवास मांग रहे थे।
सर्वे के बाद जिला प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है। योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकारी भूमि का पट्टा दिया जाएगा। इसके लिए बड़े भूखंडों का चयन किया जा रहा है, ताकि एक स्थान पर व्यवस्थित कॉलोनियां विकसित की जा सकें। कॉलोनी निर्माण की जिम्मेदारी ग्राम्य अभिकरण विभाग को सौंपी जाएगी। यहां सड़क, पेयजल, बिजली, नाली और अन्य मूलभूत सुविधाओं के साथ आवासीय व्यवस्था विकसित करने की योजना है, जिससे लाभार्थियों को बेहतर जीवन-परिस्थितियां मिल सकें।
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