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कस्तूरबा आवासीय विद्यालय को शत-प्रतिशत नामांकन करने का मिला लक्ष्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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पेज-युवा के लिएकस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की वंचित वर्ग की बेटियों को मुफ्त आवासीय शिक्षा दी जाती है। इन विद्यालयों में...

कस्तूरबा आवासीय विद्यालय को शत-प्रतिशत नामांकन करने का मिला लक्ष्य

पेज-युवा के लिए बक्सर, हमारे संवाददाता। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की वंचित वर्ग की बेटियों को मुफ्त आवासीय शिक्षा दी जाती है।

शत-प्रतिशत नामांकन की आवश्यकता

इन विद्यालयों में रहना, खाना, किताबें और वर्दी पूरी तरह मुफ्त होती है। जिले के सभी प्रखंड में यह इस विद्यालय का संचालन हो रहा है। लेकिन, इन विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में डीपीओ (समग्र) के स्तर से पत्र निर्गत कर सभी बीईओ, विद्यालय संचालक, वार्डेन, लेखापाल व शिक्षक-शिक्षिकाओं को निर्देश दिया गया है कि शत-प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। पूरे जिले में 1450 बालिकाओं का नामांकन होना है।

गैर-हाजिरी की समस्या

परंतु अब तक 1105 ही बालिकाओं का नामांकन हो पाया है। इन 1105 में से 835 बालिकाएं ही कक्षाओं में उपस्थित हो पा रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय केसठ में दो सौ बालिकाओं के नामांकन की क्षमता है। वहीं नावानगर में 150 जबकि शेष अन्य प्रखंड में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नामांकन की क्षमता एक सौ है।

लक्ष्य प्राप्त करने की अनिवार्यता

डीपीओ (समग्र) ने स्पष्ट किया है कि शत-प्रतिशत नामांकन व कक्षाओं में उपस्थित की जाए। संबंधित को निर्देश दिया गया है कि एक सप्ताह के अंदर इस लक्ष्य का प्राप्त किया जाए। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं की जाए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय किसके लिए है?
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की वंचित वर्ग की बेटियों को मुफ्त आवासीय शिक्षा देने के लिए है।
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