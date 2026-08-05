दिव्यांग छात्राओं को मिलेगी ई-ट्राई साइकिल
इटावा में शासन के आदेश पर दिव्यांग छात्राओं को ई ट्राई साइकिल दी जाएगी। योजना में 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की छात्राएं शामिल हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक है। आयकर दाता न होने वाले परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी, और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को पहले वरीयता दी जाएगी।
इटावा। शासन के निर्देश पर दिव्यांग छात्राओं को ई ट्राई साइकिल दी जाएगी। इस योजना में स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को ई ट्राई साइकिल मिलेगी जिनकी आयु 16 वर्ष या उससे अधिक हो। यह जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने दी है। उन्होंने बताया है कि ट्राई साइकिल उन छात्राओं को मिलेगी जिनके कमर का ऊपरी भाग स्वस्थ हो और ई ट्राई साइकिल चलाने में सक्षम हो। योजना में ऐसी दिव्यांग छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। जिनके परिवार आयकर दाता की श्रेणी में न हो। उन्होंने बताया गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रथम वरीयता दी जाएगी।
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